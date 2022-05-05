https://ria.ru/20220505/shariy-1786990448.html

Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского

Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского - РИА Новости, 05.05.2022

Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского

Задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:37

2022-05-05T13:37

2022-05-05T13:45

в мире

украина

анатолий шарий

владимир зеленский

испания

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Шарий задержан в Испании, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину."Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам... Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия - у меня сомнений тоже нет", - приводит слова Венеславского агентство УНИАН.

https://ria.ru/20220505/zaderzhanie-1786989952.html

украина

испания

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, анатолий шарий, владимир зеленский, испания