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Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского - РИА Новости, 05.05.2022
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Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского - РИА Новости, 05.05.2022
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского
Задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:37
2022-05-05T13:45
в мире
украина
анатолий шарий
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Шарий задержан в Испании, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину."Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам... Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия - у меня сомнений тоже нет", - приводит слова Венеславского агентство УНИАН.
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в мире, украина, анатолий шарий, владимир зеленский, испания
13:37 05.05.2022 (обновлено: 13:45 05.05.2022)
 
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского

Представитель Зеленского заявил, что оппозиционного блогера Шария будут судить на Украине

© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Шарий задержан в Испании, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину.
"Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам... Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия - у меня сомнений тоже нет", - приводит слова Венеславского агентство УНИАН.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 13:35
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария
 
В миреУкраинаАнатолий ШарийВладимир ЗеленскийИспания
 
 
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