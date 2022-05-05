https://ria.ru/20220505/shariy-1786990448.html
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского - РИА Новости, 05.05.2022
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского
Задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:37
2022-05-05T13:37
2022-05-05T13:45
в мире
украина
анатолий шарий
владимир зеленский
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/97/1507829737_45:0:1055:568_1920x0_80_0_0_2a26b0ce4b5367ef695864523260914e.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Шарий задержан в Испании, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину."Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам... Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия - у меня сомнений тоже нет", - приводит слова Венеславского агентство УНИАН.
https://ria.ru/20220505/zaderzhanie-1786989952.html
украина
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/97/1507829737_172:0:929:568_1920x0_80_0_0_bccc069c530c989bea897b53c38f421f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, анатолий шарий, владимир зеленский, испания
13:37 05.05.2022 (обновлено: 13:45 05.05.2022)
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского
Представитель Зеленского заявил, что оппозиционного блогера Шария будут судить на Украине