https://ria.ru/20220505/shariy-1786971275.html

Испанская полиция подтвердила задержание украинского блогера Шария

Испанская полиция подтвердила задержание украинского блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022

Испанская полиция подтвердила задержание украинского блогера Шария

Национальная полиция Испании подтвердила данные об аресте украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:40

2022-05-05T12:40

2022-05-05T15:19

в мире

испания

анатолий шарий

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786931579_0:234:2048:1386_1920x0_80_0_0_7b11d3930ad18d6298c0267fa8a7448e.jpg

МАДРИД, 5 мая — РИА Новости. Национальная полиция Испании подтвердила данные об аресте украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене. Местная полиция пока не может предоставить дополнительные сведения об обстоятельствах произошедшего.Ранее о задержании политического активиста сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По данным издания "Сегодня", блогера могут экстрадировать на родину в течение месяца. Позднее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Шария отпустили под подписку о невыезде и скоро он вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения. В свою очередь, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский уточнил, что дело блогера будет рассматривать украинский суд. Совет национальной безопасности и обороны Украины остановил деятельность "Партии Шария" после начала российской военной операции. Блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" введены санкции.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/shariy-1780073418.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

испания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, анатолий шарий, украина