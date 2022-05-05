10:56 05.05.2022 (обновлено: 11:05 05.05.2022)
Вучич пообещал сохранить нейтральный военный статус Сербии
Президент Вучич: Сербия на пути в ЕС была, есть и будет военно-нейтральной страной
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита в Германию.
Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром - с главой МИД Анналеной Бербок. После разговора с Бербок журналисты спросили его о давлении по вопросу признания независимости Косово и введения санкций в отношении России из-за Украины.
"Не знаю, о каких поворотах идет речь, потому что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета – Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной", - заявил Вучич и добавил, что уже 70 дней слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс. По его словам, с началом кризиса на Украине в Белграде "сообщили наши стратегические позиции". "Уже 71 день Сербия стоит на тех же позициях", - сказал глава государства.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.