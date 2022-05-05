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Вучич пообещал сохранить нейтральный военный статус Сербии - РИА Новости, 05.05.2022
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Вучич пообещал сохранить нейтральный военный статус Сербии
Вучич пообещал сохранить нейтральный военный статус Сербии - РИА Новости, 05.05.2022
Вучич пообещал сохранить нейтральный военный статус Сербии
Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита в Германию. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:56
2022-05-05T11:05
в мире
сербия
александр вучич
евросоюз
нато
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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита в Германию.Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром - с главой МИД Анналеной Бербок. После разговора с Бербок журналисты спросили его о давлении по вопросу признания независимости Косово и введения санкций в отношении России из-за Украины."Не знаю, о каких поворотах идет речь, потому что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета – Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной", - заявил Вучич и добавил, что уже 70 дней слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс. По его словам, с началом кризиса на Украине в Белграде "сообщили наши стратегические позиции". "Уже 71 день Сербия стоит на тех же позициях", - сказал глава государства.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220504/evrosoyuz-1786846341.html
https://ria.ru/20220417/serbiya-1783965016.html
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в мире, сербия, александр вучич, евросоюз, нато
10:56 05.05.2022 (обновлено: 11:05 05.05.2022)
 
Вучич пообещал сохранить нейтральный военный статус Сербии

Президент Вучич: Сербия на пути в ЕС была, есть и будет военно-нейтральной страной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита в Германию.
Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром - с главой МИД Анналеной Бербок. После разговора с Бербок журналисты спросили его о давлении по вопросу признания независимости Косово и введения санкций в отношении России из-за Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 17:13
Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в Евросоюз
"Не знаю, о каких поворотах идет речь, потому что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета – Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной", - заявил Вучич и добавил, что уже 70 дней слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс. По его словам, с началом кризиса на Украине в Белграде "сообщили наши стратегические позиции". "Уже 71 день Сербия стоит на тех же позициях", - сказал глава государства.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 14:04
МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово
 
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