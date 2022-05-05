https://ria.ru/20220505/sbu-1787009471.html

СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука

СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука - РИА Новости, 05.05.2022

СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука

Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров возглавляемой Медчедвуком организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:51

2022-05-05T14:51

2022-05-05T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

виктор медведчук

украина

украинский выбор

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров возглавляемой Медчедвуком организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя.По данным портала "Страна.ua", задержанный оказался соратником политика Виктора Медведчука — это Александр Тарнашинский. Он возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Славянское движение "Русь возрожденная".В октябре прошлого года СБУ объявила главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. По версии главы службы, в 2014 году он организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд поместил Медведчука под домашний арест.В феврале, по данным украинской прокуратуры, подозреваемый пропал, но в апреле его вновь задержали сотрудники СБУ. Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой политика и призывают к этому европейские страны.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786924843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор медведчук, украина, украинский выбор, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр