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СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/sbu-1787009471.html
СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука
СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука - РИА Новости, 05.05.2022
СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука
Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров возглавляемой Медчедвуком организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:51
2022-05-05T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктор медведчук
украина
украинский выбор
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров возглавляемой Медчедвуком организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя.По данным портала "Страна.ua", задержанный оказался соратником политика Виктора Медведчука — это Александр Тарнашинский. Он возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Славянское движение "Русь возрожденная".В октябре прошлого года СБУ объявила главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. По версии главы службы, в 2014 году он организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд поместил Медведчука под домашний арест.В феврале, по данным украинской прокуратуры, подозреваемый пропал, но в апреле его вновь задержали сотрудники СБУ. Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой политика и призывают к этому европейские страны.
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в мире, виктор медведчук, украина, украинский выбор, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
14:51 05.05.2022 (обновлено: 17:10 05.05.2022)
 
СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука

СБУ заподозрила одного из лидеров партии Медведчука в подготовке свержения госстроя

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров возглавляемой Медчедвуком организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя.

"Он занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным портала "Страна.ua", задержанный оказался соратником политика Виктора Медведчука — это Александр Тарнашинский. Он возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Славянское движение "Русь возрожденная".
В октябре прошлого года СБУ объявила главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. По версии главы службы, в 2014 году он организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд поместил Медведчука под домашний арест.
В феврале, по данным украинской прокуратуры, подозреваемый пропал, но в апреле его вновь задержали сотрудники СБУ. Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой политика и призывают к этому европейские страны.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиктор МедведчукУкраинаУкраинский выборСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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