14:51 05.05.2022 (обновлено: 17:10 05.05.2022)
СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука
СБУ заподозрила одного из лидеров партии Медведчука в подготовке свержения госстроя
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров возглавляемой Медчедвуком организации "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя.
"Он занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По данным портала "Страна.ua", задержанный оказался соратником политика Виктора Медведчука — это Александр Тарнашинский. Он возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Славянское движение "Русь возрожденная".
В октябре прошлого года СБУ объявила главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. По версии главы службы, в 2014 году он организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд поместил Медведчука под домашний арест.
В феврале, по данным украинской прокуратуры, подозреваемый пропал, но в апреле его вновь задержали сотрудники СБУ. Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой политика и призывают к этому европейские страны.