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Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии - РИА Новости, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии - РИА Новости, 06.05.2022
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии
Тринадцатилетняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу украинского сайта "Миротворец", заявила, что представители ООН, к... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T23:53
2022-05-06T01:38
в мире
антониу гутерреш
украина
оон
юнисеф
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу украинского сайта "Миротворец", заявила, что представители ООН, к которым она обращалась, не сделали ничего, чтобы ее данные были убраны с сайта, а представители ЮНИСЕФ не встретились с ней, хотя выражали такое намерение.Савенкова в октябре 2021 года попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.Савенкова написала письмо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.Соавтор Савенковой писатель-фантаст Александр Конторович добавил, что по результатам обращений Фаины к ООН и ЮНИСЕФ "в Германии мгновенно... родился свой проект: они вытащили в ответ 12-летнюю девочку, которая обратилась с каким-то гневным посланием к нам". "Фаина написала ответ, и девочку "сбили на взлете" - она мгновенно исчезла и больше не появлялась, то есть этот проект моментально снесли", - сказал он.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760624510.html
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луганская народная республика
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в мире, антониу гутерреш, украина, оон, юнисеф, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
23:53 05.05.2022 (обновлено: 01:38 06.05.2022)
 
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии

Попавшая на "Миротворец" 13-летняя Фаина Савенкова заявила, что ЮНИСЕФ не встретился с ней

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу украинского сайта "Миротворец", заявила, что представители ООН, к которым она обращалась, не сделали ничего, чтобы ее данные были убраны с сайта, а представители ЮНИСЕФ не встретились с ней, хотя выражали такое намерение.
Савенкова в октябре 2021 года попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.
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Савенкова написала письмо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.
"В ООН они могли только осудить, поэтому они осудили, а в ЮНИСЕФ сказали, что встретятся, но вот до сих пор жду... Я до сих пор там (на сайте) есть, вот, маму добавили недавно", - сказала Савенкова в Москве на презентации своих книг, написанных в соавторстве.
Соавтор Савенковой писатель-фантаст Александр Конторович добавил, что по результатам обращений Фаины к ООН и ЮНИСЕФ "в Германии мгновенно... родился свой проект: они вытащили в ответ 12-летнюю девочку, которая обратилась с каким-то гневным посланием к нам". "Фаина написала ответ, и девочку "сбили на взлете" - она мгновенно исчезла и больше не появлялась, то есть этот проект моментально снесли", - сказал он.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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В миреАнтониу ГутеррешУкраинаООНЮНИСЕФЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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