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Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
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Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ
Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ
Евросоюз предложил внести в список антироссийских санкций олимпийскую чемпионку и главу "Национальной Медиа Группы" Алину Кабаеву, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:46
2022-05-05T22:48
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
алина кабаева
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз предложил внести в список антироссийских санкций олимпийскую чемпионку и главу "Национальной Медиа Группы" Алину Кабаеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа и информированные источники.Как отмечается, список может измениться в процессе его утверждения всеми странами ЕС, как требует процедура.Планируется, что постпреды стран ЕС встретятся в пятницу утром для обсуждения – и возможного утверждения – шестого пакета санкций, который помимо расширения персонального списка предполагает введение нефтяного эмбарго, сообщает агентство.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, алина кабаева, в мире
22:46 05.05.2022 (обновлено: 22:48 05.05.2022)
 
Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ

Bloomberg сообщил, что ЕС предложил внести в список санкций олимпийскую чемпионку Кабаеву

© РИА Новости / Григорий СысоевАлина Кабаева
Алина Кабаева - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Алина Кабаева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз предложил внести в список антироссийских санкций олимпийскую чемпионку и главу "Национальной Медиа Группы" Алину Кабаеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа и информированные источники.
Как отмечается, список может измениться в процессе его утверждения всеми странами ЕС, как требует процедура.
Планируется, что постпреды стран ЕС встретятся в пятницу утром для обсуждения – и возможного утверждения – шестого пакета санкций, который помимо расширения персонального списка предполагает введение нефтяного эмбарго, сообщает агентство.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаАлина КабаеваВ мире
 
 
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