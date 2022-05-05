https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787101153.html

Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ

Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2022

Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза, пишут СМИ

Евросоюз предложил внести в список антироссийских санкций олимпийскую чемпионку и главу "Национальной Медиа Группы" Алину Кабаеву, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:46

2022-05-05T22:46

2022-05-05T22:48

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

алина кабаева

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз предложил внести в список антироссийских санкций олимпийскую чемпионку и главу "Национальной Медиа Группы" Алину Кабаеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа и информированные источники.Как отмечается, список может измениться в процессе его утверждения всеми странами ЕС, как требует процедура.Планируется, что постпреды стран ЕС встретятся в пятницу утром для обсуждения – и возможного утверждения – шестого пакета санкций, который помимо расширения персонального списка предполагает введение нефтяного эмбарго, сообщает агентство.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, алина кабаева, в мире