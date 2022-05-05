Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет становиться сильной, преодолевая санкционное давление, нужно верить в свою страну.
"Говоря о санкциях и их преодолении, конечно, это не просто, это вызовы, но, преодолевая эти вызовы, наша страна будет сильной. Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее… Верьте в свою страну. И думайте о том, как ее развивать", - сказал Володин в интервью "Радио КП".
Он добавил, что на данный момент количество санкций в отношении РФ беспрецедентное, их уже более 10 тысяч с начала 2014 года.
"Это говорит о том, что, смотрите, мы с 2014 года с вами живем в состоянии санкций. И я улыбаюсь в ответ на те действия, которые принимаются, недружественные, по отношению к нам. Потому что верю, что мы преодолеем и сделаем все для того, чтобы сформировать еще более сильную экономику", - продолжил Володин.
Он отметил, что в санкционных списках находятся практически все депутаты Госдумы.
"Вот последнее заявление со стороны генерального прокурора той же Украины, называлось 418 депутатов из 450, по-видимому, это те, кто проголосовал за решение, которое они посчитали вмешательством в их суверенные дела. Вот представьте себе, какие списки. Это не один и не два человека", - заявил Володин.
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