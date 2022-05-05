https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787096808.html

Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин

Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022

Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет становиться сильной, преодолевая санкционное давление, нужно верить в свою страну. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:13

2022-05-05T22:13

2022-05-05T22:13

россия

украина

госдума рф

вячеслав володин

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет становиться сильной, преодолевая санкционное давление, нужно верить в свою страну.Он добавил, что на данный момент количество санкций в отношении РФ беспрецедентное, их уже более 10 тысяч с начала 2014 года."Это говорит о том, что, смотрите, мы с 2014 года с вами живем в состоянии санкций. И я улыбаюсь в ответ на те действия, которые принимаются, недружественные, по отношению к нам. Потому что верю, что мы преодолеем и сделаем все для того, чтобы сформировать еще более сильную экономику", - продолжил Володин.Он отметил, что в санкционных списках находятся практически все депутаты Госдумы."Вот последнее заявление со стороны генерального прокурора той же Украины, называлось 418 депутатов из 450, по-видимому, это те, кто проголосовал за решение, которое они посчитали вмешательством в их суверенные дела. Вот представьте себе, какие списки. Это не один и не два человека", - заявил Володин.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Филиппова

россия, украина, госдума рф, вячеслав володин, в мире, санкции в отношении россии