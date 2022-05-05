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Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022
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Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин
Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022
Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет становиться сильной, преодолевая санкционное давление, нужно верить в свою страну. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:13
2022-05-05T22:13
россия
украина
госдума рф
вячеслав володин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет становиться сильной, преодолевая санкционное давление, нужно верить в свою страну.Он добавил, что на данный момент количество санкций в отношении РФ беспрецедентное, их уже более 10 тысяч с начала 2014 года."Это говорит о том, что, смотрите, мы с 2014 года с вами живем в состоянии санкций. И я улыбаюсь в ответ на те действия, которые принимаются, недружественные, по отношению к нам. Потому что верю, что мы преодолеем и сделаем все для того, чтобы сформировать еще более сильную экономику", - продолжил Володин.Он отметил, что в санкционных списках находятся практически все депутаты Госдумы."Вот последнее заявление со стороны генерального прокурора той же Украины, называлось 418 депутатов из 450, по-видимому, это те, кто проголосовал за решение, которое они посчитали вмешательством в их суверенные дела. Вот представьте себе, какие списки. Это не один и не два человека", - заявил Володин.
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россия, украина, госдума рф, вячеслав володин, в мире, санкции в отношении россии
22:13 05.05.2022
 
Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия станет сильной, преодолевая санкционные вызовы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет становиться сильной, преодолевая санкционное давление, нужно верить в свою страну.
"Говоря о санкциях и их преодолении, конечно, это не просто, это вызовы, но, преодолевая эти вызовы, наша страна будет сильной. Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее… Верьте в свою страну. И думайте о том, как ее развивать", - сказал Володин в интервью "Радио КП".
Он добавил, что на данный момент количество санкций в отношении РФ беспрецедентное, их уже более 10 тысяч с начала 2014 года.
"Это говорит о том, что, смотрите, мы с 2014 года с вами живем в состоянии санкций. И я улыбаюсь в ответ на те действия, которые принимаются, недружественные, по отношению к нам. Потому что верю, что мы преодолеем и сделаем все для того, чтобы сформировать еще более сильную экономику", - продолжил Володин.
Он отметил, что в санкционных списках находятся практически все депутаты Госдумы.
"Вот последнее заявление со стороны генерального прокурора той же Украины, называлось 418 депутатов из 450, по-видимому, это те, кто проголосовал за решение, которое они посчитали вмешательством в их суверенные дела. Вот представьте себе, какие списки. Это не один и не два человека", - заявил Володин.
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