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Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний - РИА Новости, 05.05.2022
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Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний - РИА Новости, 05.05.2022
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний
Москва может наложить санкции на одну из британских вещательных компаний в ответ на рестрикции Лондона против ВГТРК, заявил посол РФ в Великобритании Андрей... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:01
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санкции в отношении россии
вгтрк
великобритания
санкции
в мире
андрей келин
россия
лондон
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва может наложить санкции на одну из британских вещательных компаний в ответ на рестрикции Лондона против ВГТРК, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Ранее британский МИД сообщил, что страна вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК."Мы пока не очень-то понимаем, не знаем, вернее, что идёт за этим лозунгом, то, что ВГТРК под санкциями. Но я уверяю, что мы разберёмся во всём этом деле и именно такие же санкции, которые будут наложены в отношении российской ВГТРК, будут применены российским правительством в отношении одной из вещательных компаний Великобритании", - сказал он в эфире "России 24".
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санкции в отношении россии, вгтрк, великобритания, санкции, в мире, андрей келин, россия, лондон, мария захарова
20:01 05.05.2022 (обновлено: 20:10 05.05.2022)
 
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний

Посол в Лондоне Келин: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва может наложить санкции на одну из британских вещательных компаний в ответ на рестрикции Лондона против ВГТРК, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Ранее британский МИД сообщил, что страна вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК.
"Мы пока не очень-то понимаем, не знаем, вернее, что идёт за этим лозунгом, то, что ВГТРК под санкциями. Но я уверяю, что мы разберёмся во всём этом деле и именно такие же санкции, которые будут наложены в отношении российской ВГТРК, будут применены российским правительством в отношении одной из вещательных компаний Великобритании", - сказал он в эфире "России 24".
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 23:15
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов
 
Санкции в отношении РоссииВГТРКВеликобританияСанкцииВ миреАндрей КелинРоссияЛондонМария Захарова
 
 
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