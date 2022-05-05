https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787083182.html
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний - РИА Новости, 05.05.2022
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний
Москва может наложить санкции на одну из британских вещательных компаний в ответ на рестрикции Лондона против ВГТРК, заявил посол РФ в Великобритании Андрей... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:01
2022-05-05T20:01
2022-05-05T20:10
санкции в отношении россии
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андрей келин
россия
лондон
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва может наложить санкции на одну из британских вещательных компаний в ответ на рестрикции Лондона против ВГТРК, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Ранее британский МИД сообщил, что страна вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК."Мы пока не очень-то понимаем, не знаем, вернее, что идёт за этим лозунгом, то, что ВГТРК под санкциями. Но я уверяю, что мы разберёмся во всём этом деле и именно такие же санкции, которые будут наложены в отношении российской ВГТРК, будут применены российским правительством в отношении одной из вещательных компаний Великобритании", - сказал он в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786892772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, вгтрк, великобритания, санкции, в мире, андрей келин, россия, лондон, мария захарова
20:01 05.05.2022 (обновлено: 20:10 05.05.2022)
Посол: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний
Посол в Лондоне Келин: Россия вправе наложить санкции на одну из британских телекомпаний