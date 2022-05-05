https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787039373.html
Шольц назвал условие снятия санкций с России
Шольц назвал условие снятия санкций с России - РИА Новости, 05.05.2022
Шольц назвал условие снятия санкций с России
Санкции против России могут быть сняты только по согласованию с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:34
2022-05-05T16:34
2022-05-05T17:14
санкции в отношении россии
в мире
россия
украина
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Санкции против России могут быть сняты только по согласованию с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."(Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин нацеливается на принудительный мир через головы украинцев и украинок. Но он должен прийти к соглашению с Украиной. Мы хотим и мы сможем отменить наши санкции только по согласованию с Украиной. Я думаю, что в Кремле многие еще это не осознали. Это будет иметь разрушительные последствия для России", — заявил Шольц в интервью журналу Stern, которое обнародовала пресс-служба кабмина.
https://ria.ru/20220505/defitsit-1786900118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, германия, олаф шольц
16:34 05.05.2022 (обновлено: 17:14 05.05.2022)
Шольц назвал условие снятия санкций с России
Шольц заявил, что санкции с России можно снять только по договоренности с Украиной