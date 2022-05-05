https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787039373.html

Шольц назвал условие снятия санкций с России

Шольц назвал условие снятия санкций с России - РИА Новости, 05.05.2022

Шольц назвал условие снятия санкций с России

Санкции против России могут быть сняты только по согласованию с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:34

2022-05-05T16:34

2022-05-05T17:14

санкции в отношении россии

в мире

россия

украина

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Санкции против России могут быть сняты только по согласованию с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."(Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин нацеливается на принудительный мир через головы украинцев и украинок. Но он должен прийти к соглашению с Украиной. Мы хотим и мы сможем отменить наши санкции только по согласованию с Украиной. Я думаю, что в Кремле многие еще это не осознали. Это будет иметь разрушительные последствия для России", — заявил Шольц в интервью журналу Stern, которое обнародовала пресс-служба кабмина.

https://ria.ru/20220505/defitsit-1786900118.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, германия, олаф шольц