https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787010395.html

Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин

Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин - РИА Новости, 05.05.2022

Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин

Последствия украинского кризиса ударили по немецкой промышленности, в частности пострадали производители автомобильных шин, пишет Spiegel. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:54

2022-05-05T14:54

2022-05-05T14:54

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украина

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Последствия украинского кризиса ударили по немецкой промышленности, в частности пострадали производители автомобильных шин, пишет Spiegel.Как сообщает издание, страх прекращения поставок газа из России держит немецкую промышленность в напряжении."Проблемы с поставками приведут к выходу из строя целых заводов и вызовут цепную реакцию во всей перерабатывающей отрасли", — отмечается в публикации.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786715717.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, россия, украина, москва, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии