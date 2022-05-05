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Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин - РИА Новости, 05.05.2022
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Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин
Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин - РИА Новости, 05.05.2022
Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин
Последствия украинского кризиса ударили по немецкой промышленности, в частности пострадали производители автомобильных шин, пишет Spiegel. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:54
2022-05-05T14:54
цены на нефть
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украина
москва
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Последствия украинского кризиса ударили по немецкой промышленности, в частности пострадали производители автомобильных шин, пишет Spiegel.Как сообщает издание, страх прекращения поставок газа из России держит немецкую промышленность в напряжении."Проблемы с поставками приведут к выходу из строя целых заводов и вызовут цепную реакцию во всей перерабатывающей отрасли", — отмечается в публикации.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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цены на нефть, россия, украина, москва, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:54 05.05.2022
 
Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин

Spiegel: немцы из-за санкций против России рискуют остаться без автомобильных шин

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкШины
Шины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Последствия украинского кризиса ударили по немецкой промышленности, в частности пострадали производители автомобильных шин, пишет Spiegel.
"Во многих секторах отсутствуют важнейшие первичные продукты, такие как технический углерод. Черная субстанция используется для производства батарей, косметики и шин", — говорится в публикации.
Как сообщает издание, страх прекращения поставок газа из России держит немецкую промышленность в напряжении.
"Проблемы с поставками приведут к выходу из строя целых заводов и вызовут цепную реакцию во всей перерабатывающей отрасли", — отмечается в публикации.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Работник на пивоварне в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:49
Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву
 
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