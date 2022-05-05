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Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин
Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин - РИА Новости, 05.05.2022
Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин
Последствия украинского кризиса ударили по немецкой промышленности, в частности пострадали производители автомобильных шин, пишет Spiegel. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:54
2022-05-05T14:54
2022-05-05T14:54
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Последствия украинского кризиса ударили по немецкой промышленности, в частности пострадали производители автомобильных шин, пишет Spiegel.Как сообщает издание, страх прекращения поставок газа из России держит немецкую промышленность в напряжении."Проблемы с поставками приведут к выходу из строя целых заводов и вызовут цепную реакцию во всей перерабатывающей отрасли", — отмечается в публикации.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786715717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, украина, москва, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Spiegel: антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин
Spiegel: немцы из-за санкций против России рискуют остаться без автомобильных шин