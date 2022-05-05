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Депутат ГД: Токио агрессивно проявил себя в вопросе антироссийских санкций - РИА Новости, 05.05.2022
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Депутат ГД: Токио агрессивно проявил себя в вопросе антироссийских санкций
Депутат ГД: Токио агрессивно проявил себя в вопросе антироссийских санкций - РИА Новости, 05.05.2022
Депутат ГД: Токио агрессивно проявил себя в вопросе антироссийских санкций
Очень странно со стороны Токио считать ответные санкции Москвы неприемлемыми, ответ России является "ударом по рукам Японии", которая стремится нанести ущерб... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:26
2022-05-05T12:35
в мире
япония
токио
санкции в отношении россии
дмитрий белик
фумио кисида
нобуо киси
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очень странно со стороны Токио считать ответные санкции Москвы неприемлемыми, ответ России является "ударом по рукам Японии", которая стремится нанести ущерб нашей стране, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, отметив, что "ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на российской стороне". Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций против России."Я просто хочу напомнить, что санкционный список Японии включает в том числе персональные санкции против первых лиц нашего государства, поэтому со стороны этой страны очень странно считать закономерный ответ России "неприемлемым", - подчеркнул политик.Белик отметил, что Япония "достаточно агрессивно проявила" себя в вопросе введения антироссийских санкций, меры РФ являются зеркальными и превентивными."Санкции нашей страны – это некая превентивная мера, призванная стать своеобразным ударом по рукам Японии, которая резко набирает обороты в стремлении нанести ущерб нашей стране", - резюмировал он.
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в мире, япония, токио, санкции в отношении россии, дмитрий белик, фумио кисида, нобуо киси
12:26 05.05.2022 (обновлено: 12:35 05.05.2022)
 
Депутат ГД: Токио агрессивно проявил себя в вопросе антироссийских санкций

Депутат Госдумы Белик: Токио агрессивно проявил себя в вопросе антироссийских санкций

© AP Photo / Jae C. HongТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очень странно со стороны Токио считать ответные санкции Москвы неприемлемыми, ответ России является "ударом по рукам Японии", которая стремится нанести ущерб нашей стране, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, отметив, что "ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на российской стороне". Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций против России.
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"Я просто хочу напомнить, что санкционный список Японии включает в том числе персональные санкции против первых лиц нашего государства, поэтому со стороны этой страны очень странно считать закономерный ответ России "неприемлемым", - подчеркнул политик.
Белик отметил, что Япония "достаточно агрессивно проявила" себя в вопросе введения антироссийских санкций, меры РФ являются зеркальными и превентивными.
"Санкции нашей страны – это некая превентивная мера, призванная стать своеобразным ударом по рукам Японии, которая резко набирает обороты в стремлении нанести ущерб нашей стране", - резюмировал он.
 
В миреЯпонияТокиоСанкции в отношении РоссииДмитрий БеликФумио КисидаНобуо Киси
 
 
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