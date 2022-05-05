https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786954269.html
Глава ФТС измерил западные санкции против России в страницах
Глава ФТС измерил западные санкции против России в страницах - РИА Новости, 05.05.2022
Глава ФТС измерил западные санкции против России в страницах
Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал санкции против России беспрецедентными и... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:01
2022-05-05T12:01
2022-05-05T12:03
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евразийский экономический союз
михаил мишустин
владимир булавин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал санкции против России беспрецедентными и сообщил, что со стороны США они описаны на 200 страницах, со стороны Евросоюза - на 280 страницах."Уважаемый Михаил Владимирович, действительно, в отношении нашей страны приняты беспрецедентные санкции. Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки – это 200 страниц, со стороны Евросоюза – 280 страниц. Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате этих товаров", - сказал Булавин.Он добавил, что те меры, которые были приняты президентом России и правительством на площадке Евразийского экономического союза, "существенно смягчили воздействие этих санкций как на экономику страны, так и на бизнес".По словам Булавина, принято много решений, которые так или иначе затрагивают таможенную сферу, их 46."Все принятые решения можно разделить на три большие группы. Это решения, принятые в области таможенно-тарифного регулирования, и другие решения в области оплаты таможенных платежей, что снижает финансовую нагрузку на бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Это также административные решения, которые направлены на ускорение и упрощение таможенных процедур, что снижает также административную нагрузку. И это заградительные меры, направленные на предотвращение вывоза из страны важных для нас товаров, стратегических товаров", - указал глава ФТС.В начале апреля Мишустин говорил, что в отношении России принято свыше 6 тысяч санкций (индивидуальных и секторальных), и их число превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны.
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РИА Новости
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз, михаил мишустин, владимир булавин, санкции в отношении россии
12:01 05.05.2022 (обновлено: 12:03 05.05.2022)
Глава ФТС измерил западные санкции против России в страницах
Глава ФТС Булавин: 500 страниц составляет размер западных санкций против России
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал санкции против России беспрецедентными и сообщил, что со стороны США они описаны на 200 страницах, со стороны Евросоюза - на 280 страницах.
"Уважаемый Михаил Владимирович, действительно, в отношении нашей страны приняты беспрецедентные санкции. Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки – это 200 страниц, со стороны Евросоюза – 280 страниц. Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате этих товаров", - сказал Булавин.
Он добавил, что те меры, которые были приняты президентом России
и правительством на площадке Евразийского экономического союза
, "существенно смягчили воздействие этих санкций как на экономику страны, так и на бизнес".
По словам Булавина, принято много решений, которые так или иначе затрагивают таможенную сферу, их 46.
"Все принятые решения можно разделить на три большие группы. Это решения, принятые в области таможенно-тарифного регулирования, и другие решения в области оплаты таможенных платежей, что снижает финансовую нагрузку на бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Это также административные решения, которые направлены на ускорение и упрощение таможенных процедур, что снижает также административную нагрузку. И это заградительные меры, направленные на предотвращение вывоза из страны важных для нас товаров, стратегических товаров", - указал глава ФТС
.
В начале апреля Мишустин говорил, что в отношении России принято свыше 6 тысяч санкций (индивидуальных и секторальных), и их число превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны.