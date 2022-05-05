https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786927752.html

Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов

Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов - РИА Новости, 05.05.2022

Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:31

2022-05-05T10:31

2022-05-05T10:37

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК."Давно пора", - сказала Захарова, отвечая на вопрос в эфире "Соловьев Live", не пора ли британским журналистам паковать чемоданы в связи с тем, что Британия ввела санкции против ВГТРК."Очень мы были терпеливы", - добавила представитель МИД.Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вгтрк, мария захарова, великобритания, лондон, санкции в отношении россии