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Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов - РИА Новости, 05.05.2022
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Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов - РИА Новости, 05.05.2022
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:31
2022-05-05T10:37
в мире
россия
вгтрк
мария захарова
великобритания
лондон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК."Давно пора", - сказала Захарова, отвечая на вопрос в эфире "Соловьев Live", не пора ли британским журналистам паковать чемоданы в связи с тем, что Британия ввела санкции против ВГТРК."Очень мы были терпеливы", - добавила представитель МИД.Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html
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в мире, россия, вгтрк, мария захарова, великобритания, лондон, санкции в отношении россии
10:31 05.05.2022 (обновлено: 10:37 05.05.2022)
 
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов

Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК.
"Давно пора", - сказала Захарова, отвечая на вопрос в эфире "Соловьев Live", не пора ли британским журналистам паковать чемоданы в связи с тем, что Британия ввела санкции против ВГТРК.
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 15:04Медиавойны
Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ
"Очень мы были терпеливы", - добавила представитель МИД.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов.
 
В миреРоссияВГТРКМария ЗахароваВеликобританияЛондонСанкции в отношении России
 
 
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