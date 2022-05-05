https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786927752.html
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов - РИА Новости, 05.05.2022
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:31
2022-05-05T10:31
2022-05-05T10:37
в мире
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вгтрк
мария захарова
великобритания
лондон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК."Давно пора", - сказала Захарова, отвечая на вопрос в эфире "Соловьев Live", не пора ли британским журналистам паковать чемоданы в связи с тем, что Британия ввела санкции против ВГТРК."Очень мы были терпеливы", - добавила представитель МИД.Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вгтрк, мария захарова, великобритания, лондон, санкции в отношении россии
10:31 05.05.2022 (обновлено: 10:37 05.05.2022)
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов
Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона