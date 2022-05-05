https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786915801.html

"Мы на нуле". Антироссийские санкции ударили по итальянской туротрасли

"Мы на нуле". Антироссийские санкции ударили по итальянской туротрасли - РИА Новости, 05.05.2022

"Мы на нуле". Антироссийские санкции ударили по итальянской туротрасли

Итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов, рассказал The Guardian владелец агентства недвижимости в Скалее... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:22

2022-05-05T09:22

2022-05-05T11:26

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов, рассказал The Guardian владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро.Издание отмечает, что Ротондаро не единственный, кто оказался в затруднительном положении. Сальваторе, официант одного из местных ресторанов, также пожаловался на отсутствие российских туристов."В нормальных условиях здесь много русских. Сейчас нет ни одного", — сказал он.Официант выразил надежду, что россияне вернутся к концу лета.В Скалее, городе с населением чуть менее 11 тысяч человек, около 30 агентств недвижимости, многие из которых обслуживают российский рынок. Рестораны, бары и магазины стали зависеть от гостей из России, которые, как правило, тратят больше, чем итальянцы, и продлевают курортный сезон, приезжая на побережье не только в жаркие летние месяцы.По подсчетам специализированного института Demoskopika, в этом году Италия недосчитается более 300 тысяч туристов из России и Украины, а это значит, что путешественники не оставят в стране как минимум 180 миллионов евро. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786715717.html

https://ria.ru/20220503/dzhonson-1786684722.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, украина, москва, сбербанк россии, втб, visa, inc., признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, экономика, в мире, новости - туризм