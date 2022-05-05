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Премьер Японии назвал российские санкции "абсолютно неприемлемыми" - РИА Новости, 05.05.2022
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Премьер Японии назвал российские санкции "абсолютно неприемлемыми"
Премьер Японии назвал российские санкции "абсолютно неприемлемыми" - РИА Новости, 05.05.2022
Премьер Японии назвал российские санкции "абсолютно неприемлемыми"
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, переложив ответственность за... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:13
2022-05-05T06:54
в мире
нобуо киси
фумио кисида
есимаса хаяси
россия
япония
украина
токио
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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Москву, передает телеканал NHK.Аналогичное мнение выразил и Киси. Он считает, что подобные меры могут привести к "закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции".Накануне МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну. Среди них — премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.Токио ввел против Москвы несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, Япония исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в соседнюю страну более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также там ввели запрет на импорт из России 38 видов товаров: шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Санкционный список включает 499 физических лиц и более 160 организаций, в том числе девять крупнейших банков.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786827560.html
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в мире, нобуо киси, фумио кисида, есимаса хаяси, россия, япония, украина, токио
06:13 05.05.2022 (обновлено: 06:54 05.05.2022)
 
Премьер Японии назвал российские санкции "абсолютно неприемлемыми"

Премьер Японии Кисида назвал неприемлемыми ответные санкции России в отношении Токио

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Москву, передает телеканал NHK.

"Это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию. И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо", — сказал Кисида.

Аналогичное мнение выразил и Киси. Он считает, что подобные меры могут привести к "закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции".
Накануне МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну. Среди них — премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.
Токио ввел против Москвы несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, Япония исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в соседнюю страну более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также там ввели запрет на импорт из России 38 видов товаров: шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Санкционный список включает 499 физических лиц и более 160 организаций, в том числе девять крупнейших банков.
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По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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