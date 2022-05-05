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США понимают последствия санкций против России, считают в посольстве
США понимают последствия санкций против России, считают в посольстве - РИА Новости, 05.05.2022
США понимают последствия санкций против России, считают в посольстве
В США признают, что санкции против Москвы в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению цен на топливо, сообщили в посольстве... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T03:53
2022-05-05T03:53
2022-05-05T04:32
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владимир путин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В США признают, что санкции против Москвы в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению цен на топливо, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.В дипмиссии подчеркнули, что давление Штатов неэффективно, на это, в частности, указывает курс отечественной валюты.После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
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экономика, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, украина, москва
03:53 05.05.2022 (обновлено: 04:32 05.05.2022)
США понимают последствия санкций против России, считают в посольстве
Посольство в Вашингтоне: США признают повышение цен на топливо из-за санкций против России
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В США признают, что санкции против Москвы в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению цен на топливо, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.
В дипмиссии подчеркнули, что давление Штатов неэффективно, на это, в частности, указывает курс отечественной валюты.
"Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса. Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран", — сообщило посольство.
После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины
западные страны усилили санкционное давление на Москву
. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США
и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.