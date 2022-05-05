https://ria.ru/20220505/rubl-1786868670.html
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля - РИА Новости, 05.05.2022
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля
Больше двух месяцев российская экономика находится под беспрецедентным санкционным давлением. Однако национальная валюта с середины марта дорожает, а сейчас... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:00
2022-05-05T08:00
2022-05-05T08:11
экономика
цены на нефть
россия
сша
европа
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
курс рубля
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Больше двух месяцев российская экономика находится под беспрецедентным санкционным давлением. Однако национальная валюта с середины марта дорожает, а сейчас обновила максимумы, вернувшись к уровню двухлетней давности. О том, чем это обусловлено и надолго ли хватит запаса прочности, — в материале РИА Новости.Нетипичная ситуацияДоллар на Мосбирже 4 мая опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2020-го, евро — до 71 с февраля того же года. Этому способствовал взлет нефтяных котировок на фоне возможных санкций ЕС против российского топлива: Brent поднялась до 108 долларов за баррель.Тренд на укрепление национальной валюты наметился вскоре после весеннего обвала. Во второй половине марта рубль продемонстрировал невероятную в сложившихся условиях устойчивость и почти полностью отыграл потери.Ситуация, с одной стороны, парадоксальная. При сильном спаде в экономике негативные последствия обычно компенсируются ослаблением нацвалюты и более высокими процентными ставками. Это привлекает иностранный капитал и делает местные товары более конкурентоспособными на международном рынке. Однако санкции фактически заблокировали данный механизм."Подешевевшие экспортные товары очень сложно продавать из-за прямых ограничений, а также риска вторичных санкций. Кроме того, отзыв инвестиционного рейтинга России и настойчивые попытки организовать суверенный дефолт закрыли возможности для притока иностранного капитала даже под очень высокие процентные ставки", — указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Специальный режимОбвала рубля в итоге не допустили: в ответ на действия Запада власти ввели специальный режим и перекрыли пути оттока капитала. Здесь и запрет на продажу активов для нерезидентов, и ограничения на валютообменные операции, и реализация валютной выручки экспортерами, и поставки газа за рубли. Это укрепило рубль."Активности нерезидентов нет, что стало следствием заморозки части валютных резервов ЦБ. То есть лишь импортеры и население формируют спрос на валюту. Но экспортеры обязаны ее продавать. Центробанк постепенно смягчает для них условия, тем не менее предложение валюты на бирже явно превышает спрос, что приводит к устойчивому укреплению рубля", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции". Риски остаютсяСитуация на биржевом рынке довольно искусственная, и реальный курс все же отличается от официального (в обменниках — 85 за доллар), однако аналитики считают положение предсказуемым. Пока действует специальный режим, изменения в монетарной или налогово-бюджетной политике России не особо повлияют на котировки национальной валюты.Долгосрочных прогнозов аналитики не дают — оперируют короткими горизонтами, поскольку ситуация в мировой экономике и политике меняется ежедневно. В таких условиях ключевой угрозой для рубля остается перспектива нефтяного эмбарго: на подходе новый пакет санкций. Если физические объемы поставок сильно упадут, валютная выручка резко сократится.Тогда тренд может измениться на противоположный. ЦБ и правительству придется принимать меры для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, отмечает Марк Гойхман."При таком сценарии будет краткосрочный всплеск нефтяных котировок в мае — июне до 160-180 долларов. Однако затем, испытав шок предложения и потребления, нефть начнет дешеветь и может обвалиться, как в 2008-м. Значит, рубль в итоге дойдет до 100-110 за доллар и 115-120 за евро к концу года", — полагают в TeleTrade.Последствия для ЕвропыПрогноз, впрочем, стоит рассматривать скорее как консервативный. В Европе ломают голову, как обойтись без российских ресурсов, но четкого плана пока не придумали: столько заместить невозможно. В ЕС 4 мая так и не согласовали эмбарго. По данным WSJ, этот вопрос предполагают решить в течение полугода.Последствия будут катастрофическими: коллапс на сырьевых рынках, цены на энергоресурсы выйдут из-под контроля. Как предупредили ведущие инвестбанки, крупнейшую экономику блока — Германию — в этом случае ждет рецессия, которая перекинется на весь Евросоюз.
https://ria.ru/20220504/dollar-1786866334.html
https://ria.ru/20220504/embargo-1786821831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/neft-1786853731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, курс рубля, доллар, евро, санкции в отношении россии
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Больше двух месяцев российская экономика находится под беспрецедентным санкционным давлением. Однако национальная валюта с середины марта дорожает, а сейчас обновила максимумы, вернувшись к уровню двухлетней давности. О том, чем это обусловлено и надолго ли хватит запаса прочности, — в материале РИА Новости.
Нетипичная ситуация
Доллар на Мосбирже 4 мая опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2020-го, евро — до 71 с февраля того же года. Этому способствовал взлет нефтяных котировок на фоне возможных санкций ЕС против российского топлива: Brent поднялась до 108 долларов за баррель.
Тренд на укрепление национальной валюты наметился вскоре после весеннего обвала. Во второй половине марта рубль продемонстрировал невероятную в сложившихся условиях устойчивость и почти полностью отыграл потери.
Ситуация, с одной стороны, парадоксальная. При сильном спаде в экономике негативные последствия обычно компенсируются ослаблением нацвалюты и более высокими процентными ставками. Это привлекает иностранный капитал и делает местные товары более конкурентоспособными на международном рынке. Однако санкции фактически заблокировали данный механизм.
"Подешевевшие экспортные товары очень сложно продавать из-за прямых ограничений, а также риска вторичных санкций. Кроме того, отзыв инвестиционного рейтинга России и настойчивые попытки организовать суверенный дефолт закрыли возможности для притока иностранного капитала даже под очень высокие процентные ставки", — указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Специальный режим
Обвала рубля в итоге не допустили: в ответ на действия Запада власти ввели специальный режим и перекрыли пути оттока капитала. Здесь и запрет на продажу активов для нерезидентов, и ограничения на валютообменные операции, и реализация валютной выручки экспортерами, и поставки газа за рубли. Это укрепило рубль.
"Активности нерезидентов нет, что стало следствием заморозки части валютных резервов ЦБ. То есть лишь импортеры и население формируют спрос на валюту. Но экспортеры обязаны ее продавать. Центробанк постепенно смягчает для них условия, тем не менее предложение валюты на бирже явно превышает спрос, что приводит к устойчивому укреплению рубля", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".
Риски остаются
Ситуация на биржевом рынке довольно искусственная, и реальный курс все же отличается от официального (в обменниках — 85 за доллар), однако аналитики считают положение предсказуемым. Пока действует специальный режим, изменения в монетарной или налогово-бюджетной политике России не особо повлияют на котировки национальной валюты.
Более того, нынешний рубль эксперты даже называют слабым в сравнении с его экономическим потенциалом — слишком много накопилось геополитики и усилий Минфина по ослаблению курса для сведения бюджета. Без этого доллар мог бы стоить 50-60 рублей, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции". Кроме того, если в мае — июле постепенно начнут формироваться новые импортные связи, это увеличит спрос на валюту и приведет к ослаблению до 75-80 за доллар.
Долгосрочных прогнозов аналитики не дают — оперируют короткими горизонтами, поскольку ситуация в мировой экономике и политике меняется ежедневно. В таких условиях ключевой угрозой для рубля остается перспектива нефтяного эмбарго: на подходе новый пакет санкций. Если физические объемы поставок сильно упадут, валютная выручка резко сократится.
Тогда тренд может измениться на противоположный. ЦБ и правительству придется принимать меры для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, отмечает Марк Гойхман.
"При таком сценарии будет краткосрочный всплеск нефтяных котировок в мае — июне до 160-180 долларов. Однако затем, испытав шок предложения и потребления, нефть начнет дешеветь и может обвалиться, как в 2008-м. Значит, рубль в итоге дойдет до 100-110 за доллар и 115-120 за евро к концу года", — полагают в TeleTrade.
Последствия для Европы
Прогноз, впрочем, стоит рассматривать скорее как консервативный. В Европе ломают голову, как обойтись без российских ресурсов, но четкого плана пока не придумали: столько заместить невозможно. В ЕС 4 мая так и не согласовали эмбарго. По данным WSJ, этот вопрос предполагают решить в течение полугода.
Последствия будут катастрофическими: коллапс на сырьевых рынках, цены на энергоресурсы выйдут из-под контроля. Как предупредили ведущие инвестбанки, крупнейшую экономику блока — Германию — в этом случае ждет рецессия, которая перекинется на весь Евросоюз.