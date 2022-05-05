https://ria.ru/20220505/rossiya-1787019913.html

Россия не может проиграть в конфликте на Украине, считает Лукашенко

Россия не может проиграть в конфликте на Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022

Россия не может проиграть в конфликте на Украине, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но при этом Москву поддерживает только Минск. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:30

2022-05-05T15:30

2022-05-05T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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белоруссия

украина

ситуация в днр и лнр

александр лукашенко

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но при этом Москву поддерживает только Минск.В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Лукашенко заявил, что Россия "по определению не может проиграть" в конфликте на Украине, добавив, что РФ поддерживает лишь Белоруссия, в то время как "целых 50 государств присоединились к объединенным войскам" на украинской стороне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко