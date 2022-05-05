https://ria.ru/20220505/rossiya-1786983935.html

В ЛДПР прокомментировали призывы Эстонии о пересмотре границ с Россией

В ЛДПР прокомментировали призывы Эстонии о пересмотре границ с Россией - РИА Новости, 05.05.2022

В ЛДПР прокомментировали призывы Эстонии о пересмотре границ с Россией

В ЛДПР ответ на призывы в Эстонии пересмотреть пограничные договоры с Россией предложили вернуться к границам XVIII века, когда территория прибалтийской страны... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:13

2022-05-05T13:13

2022-05-05T13:13

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В ЛДПР ответ на призывы в Эстонии пересмотреть пограничные договоры с Россией предложили вернуться к границам XVIII века, когда территория прибалтийской страны перешла под контроль Российской империи.Парламент Эстонии выступил против предложения оппозиции отозвать подпись под пограничным договором с Россией, в котором стороны отказываются от территориальных притязаний друг к другу, при этом парламентская оппозиция выдвинула такую инициативу, так как, согласно ее пояснительной записке, после восстановления независимости территория Эстонии, как и "сухопутная граница с Россией de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре"."В Эстонии звучат предложения вернуться к условиям Тартуского договора 1920 г., по которому Россия должна отдать ей часть территорий. Чем больше Таллинн озвучивает подобные предложения, тем больше приближает себя к условиям Ништадтского соглашения 1721 г., по которому вся территория современной Эстонии была продана Швецией России", - говорится в заявлении партии ЛДПР, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Также там отметили, что странам Балтии лучше жить в мире с соседями. "Прибалтийские страны никак не усвоят исторический урок: с Россией нужно жить мирно, задирать такого огромного и сильного соседа - себе дороже", - говорится в заявлении.Глава МИД России Сергей Лавров и занимавший тогда пост министра иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств. Оппозиция против ратификации договора, настаивая на привязке к нему Тартуского мирного договора 1920 года, по которому к Эстонии отошла часть Псковской и Ленинградской области.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786894902.html

https://ria.ru/20220421/estoniya-1784749249.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, лдпр