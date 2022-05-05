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В Совбезе назвали отказавшихся от России бизнесменов и шоуменов изменниками - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/rossiya-1786954663.html
В Совбезе назвали отказавшихся от России бизнесменов и шоуменов изменниками
В Совбезе назвали отказавшихся от России бизнесменов и шоуменов изменниками - РИА Новости, 05.05.2022
В Совбезе назвали отказавшихся от России бизнесменов и шоуменов изменниками
Отказавшиеся сейчас от России бизнесмены и шоумены - это изменники, они не стоят и волоса тех российских солдат и офицеров, кто погиб во время специальной... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:02
2022-05-05T13:09
обострение ситуации в днр и лнр
россия
общество
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отказавшиеся сейчас от России бизнесмены и шоумены - это изменники, они не стоят и волоса тех российских солдат и офицеров, кто погиб во время специальной военной операции, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов."Если иммигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что "русская нация не та, чтобы ее жалеть", это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны", - сказал Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Отказавшиеся от Родины "бизнесмены и шоумены" в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством. Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага. Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России", - подчеркнул Мухитов.По его словам, "высмеивая звание народного артиста России, глумясь над значимостью всенародного признания, открыто унижают народ России". "Либералы оказались приспособленцами, паразитировавшие много лет на россиянах. Зарабатывали на нас миллионы, скупая недвижимость и открывая счета за рубежом", - сказал Мухитов. "Не желаю называть их имена, чтобы общество поскорее их забыло. Не стоит игнорировать урок истории двухтысячелетней давности, когда имя Герострата, поджигателя храма Артемиды, осталось в памяти потомков в отличие от имен строителей", - добавил он.Ранее актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию, в интервью латвийскому телевидению заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки РФ и не знает о том, что оно дает. Накануне стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко предложив поставить спектакль о Степане Бандере, и Туминас согласился. Также Туминас дал согласие на предложение "министра" вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве. Видео-пранк был опубликован на канале Вована и Лексуса на Rutube.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне спецоперации на Украине в России проявляются и предатели, которые покидают страну и исчезают из нашей жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию. Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил российским деятелям культуры оставить свои должности и отказаться от грантов, если они не поддерживают специальную военную операцию на Украине.
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россия, общество, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
12:02 05.05.2022 (обновлено: 13:09 05.05.2022)
 
В Совбезе назвали отказавшихся от России бизнесменов и шоуменов изменниками

Помощник Патрушева Мухитов: отказавшиеся от России не стоят волоска погибших на операции

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отказавшиеся сейчас от России бизнесмены и шоумены - это изменники, они не стоят и волоса тех российских солдат и офицеров, кто погиб во время специальной военной операции, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
"Если иммигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что "русская нация не та, чтобы ее жалеть", это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны", - сказал Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
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"Отказавшиеся от Родины "бизнесмены и шоумены" в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством. Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага. Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России", - подчеркнул Мухитов.
По его словам, "высмеивая звание народного артиста России, глумясь над значимостью всенародного признания, открыто унижают народ России". "Либералы оказались приспособленцами, паразитировавшие много лет на россиянах. Зарабатывали на нас миллионы, скупая недвижимость и открывая счета за рубежом", - сказал Мухитов. "Не желаю называть их имена, чтобы общество поскорее их забыло. Не стоит игнорировать урок истории двухтысячелетней давности, когда имя Герострата, поджигателя храма Артемиды, осталось в памяти потомков в отличие от имен строителей", - добавил он.
Ранее актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию, в интервью латвийскому телевидению заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки РФ и не знает о том, что оно дает. Накануне стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко предложив поставить спектакль о Степане Бандере, и Туминас согласился. Также Туминас дал согласие на предложение "министра" вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве. Видео-пранк был опубликован на канале Вована и Лексуса на Rutube.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне спецоперации на Украине в России проявляются и предатели, которые покидают страну и исчезают из нашей жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию. Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил российским деятелям культуры оставить свои должности и отказаться от грантов, если они не поддерживают специальную военную операцию на Украине.
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