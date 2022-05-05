https://ria.ru/20220505/romantichnyegoroda-1786186280.html

Названы самые романтичные города в России

Названы самые романтичные города в России - РИА Новости, 05.05.2022

Названы самые романтичные города в России

Эксперты рассказали, какие города и курорты россияне считают самыми романтичными, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.По мнению респондентов, наиболее... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T06:50

2022-05-05T06:50

2022-05-05T06:50

туризм

новости - туризм

россия

сочи

кисловодск

праздники

гагра

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155166/89/1551668962_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_bbde349b2531b7e56f6ac6f51490de51.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие города и курорты россияне считают самыми романтичными, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.По мнению респондентов, наиболее подходящие направления для отдыха со второй половинкой — Севастополь, Сочи и Санкт-Петербург.Также в рейтинг вошли Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал, Москва и Гагра в Абхазии. "По статистике, пары бронируют жилье на срок от одной до девяти ночей и тратят на проживание до 4,7 тысячи рублей в сутки", — отмечают в пресс-службе. Уточняется, что дешевле всего организовать романтичное путешествие в Сочи: номер на двоих в городе-курорте обойдется в 1600 рублей в сутки на майских праздниках. А самый дорогой отдых — в алтайском Чемале. Снять отель там можно минимум за 4600.

https://ria.ru/20220428/marshruty-1785751419.html

россия

сочи

кисловодск

гагра

абхазия

севастополь

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, сочи, кисловодск, праздники, гагра, абхазия, севастополь, санкт-петербург, туризм, отдых, туристы