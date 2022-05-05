https://ria.ru/20220505/romantichnyegoroda-1786186280.html
Названы самые романтичные города в России
Названы самые романтичные города в России - РИА Новости, 05.05.2022
Названы самые романтичные города в России
Эксперты рассказали, какие города и курорты россияне считают самыми романтичными, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.По мнению респондентов, наиболее... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:50
2022-05-05T06:50
2022-05-05T06:50
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие города и курорты россияне считают самыми романтичными, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.По мнению респондентов, наиболее подходящие направления для отдыха со второй половинкой — Севастополь, Сочи и Санкт-Петербург.Также в рейтинг вошли Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал, Москва и Гагра в Абхазии. "По статистике, пары бронируют жилье на срок от одной до девяти ночей и тратят на проживание до 4,7 тысячи рублей в сутки", — отмечают в пресс-службе. Уточняется, что дешевле всего организовать романтичное путешествие в Сочи: номер на двоих в городе-курорте обойдется в 1600 рублей в сутки на майских праздниках. А самый дорогой отдых — в алтайском Чемале. Снять отель там можно минимум за 4600.
https://ria.ru/20220428/marshruty-1785751419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, сочи, кисловодск, праздники, гагра, абхазия, севастополь, санкт-петербург, туризм, отдых, туристы
Названы самые романтичные города в России
Опрос: россияне считают самыми романтичными городами Севастополь, Сочи и Санкт-Петербург
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие города и курорты россияне считают самыми романтичными, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
По мнению респондентов, наиболее подходящие направления для отдыха со второй половинкой — Севастополь, Сочи и Санкт-Петербург.
Также в рейтинг вошли Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал, Москва и Гагра в Абхазии.
"По статистике, пары бронируют жилье на срок от одной до девяти ночей и тратят на проживание до 4,7 тысячи рублей в сутки", — отмечают в пресс-службе.
Уточняется, что дешевле всего организовать романтичное путешествие в Сочи: номер на двоих в городе-курорте обойдется в 1600 рублей в сутки на майских праздниках. А самый дорогой отдых — в алтайском Чемале. Снять отель там можно минимум за 4600.