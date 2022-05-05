https://ria.ru/20220505/risunki-1787064853.html

Самые большие наскальные рисунки в Северной Америке нашли в Алабаме

Самые большие наскальные рисунки в Северной Америке нашли в Алабаме - РИА Новости, 05.05.2022

Самые большие наскальные рисунки в Северной Америке нашли в Алабаме

Самые большие наскальные рисунки в Северной Америке нашли в Алабаме, сообщает Artnews со ссылкой на публикацию в научном журнале Antiquity. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:18

2022-05-05T19:18

2022-05-05T19:18

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Самые большие наскальные рисунки в Северной Америке нашли в Алабаме, сообщает Artnews со ссылкой на публикацию в научном журнале Antiquity. Всего обнаружили пять картин. На трех — антропоморфные создания. Еще на одной — змея, вероятно, ромбический гремучник с характерным узором на чешуе — в древности местные считали его священным. Также есть изображение загадочной закрученной фигуры. Самая маленькая из найденных картин достигает трех футов (0,9144 метров). Длина самой большой (змеи) — около десяти футов (3,048 метров). Именно она — крупнейший из известных наскальных рисунков в Северной Америке.Произведения сделаны не краской, а вырезаны на стене. Их создали в Вудлендский период, приблизительно две тысячи лет назад. Что они означали для древних художников, пока неясно. Но ученые высказали предположение, что на них — персонажи из ранее неизвестных религиозных сказаний. Пещеры в древности рассматривались как вход в поземный мир. А значит, нарисованные фигуры могли представлять духов. Открытие стало возможным благодаря использованию 3D-фотограмметрии — метода, при котором сначала делается много снимков помещения, затем полученные кадры используются для моделирования трехмерной визуализации пространства. Потолки в пещере настолько низкие, что нужно прилечь, чтобы рассмотреть украшающие ее рисунки. А из такого положения крупное изображение не видно. "Картины такие большие, что художникам пришлось создавать их, не имея возможности увидеть свою работу целиком", — считают исследователи.Ранее 3D-фотограмметрия не использовалась для поиска незаметных наскальных рисунков. Но ученые думают, что эта технология поможет обнаружить и другие древние изображения в американских пещерах.

https://ria.ru/20220429/kaliningrad-1785960654.html

северная америка

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, северная америка