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Источник: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне - РИА Новости, 05.05.2022
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Источник: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне
Источник: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне - РИА Новости, 05.05.2022
Источник: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши для изменения в обществе в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T04:08
2022-05-05T04:21
в мире
матеуш моравецкий
денис шмыгаль
украина
польша
россия
верховная рада украины
херсон
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ХЕРСОН, 5 мая — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах.Согласно данным собеседника агентства, СВРУ, начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении, но успешное использования этой агентуры позволило расширить "ареал возможностей" и на польском направлении.Речь идет, в частности, о парламенте республики, уточнил он.Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году жителей польской национальности, проживавших на Волыни, боевиками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку. Они заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Депутаты Верховной рады сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.В сентябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем пообещал, что Варшава не отступится от темы Волынской резни в отношениях с Киевом.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html
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в мире, матеуш моравецкий, денис шмыгаль, украина, польша, россия, верховная рада украины, херсон, вторая мировая война (1939-1945)
04:08 05.05.2022 (обновлено: 04:21 05.05.2022)
 
Источник: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне

Силовые ведомства: СВРУ хотела сделать нейтральным отношение Польши к Волынской резне

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 5 мая — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах.
Согласно данным собеседника агентства, СВРУ, начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении, но успешное использования этой агентуры позволило расширить "ареал возможностей" и на польском направлении.
"Через свои родственные и дружеские связи агентура продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши", — отметил источник.
Речь идет, в частности, о парламенте республики, уточнил он.
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Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году жителей польской национальности, проживавших на Волыни, боевиками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку. Они заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Депутаты Верховной рады сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.
В сентябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем пообещал, что Варшава не отступится от темы Волынской резни в отношениях с Киевом.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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