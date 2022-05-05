https://ria.ru/20220505/restoran-1786970584.html
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили - РИА Новости, 05.05.2022
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.
2022-05-05T12:38
2022-05-05T12:38
2022-05-05T12:38
видео
берлин (город)
ресторан
бизнес
дефицит
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Совладелец ресторана Бернхард Срока прокомментировал сложившуюся на оптовом рынке ситуацию: "Недостаток подсолнечного и рапсового масел – большая проблема для ресторанного бизнеса. Это определенно будет нашей заботой в ближайшем будущем".Еженедельный расход китайского ресторана составляет от 100 до 200 литров. Отказ от соуса чили является нетипичным для китайской кухни, поэтому приходится сокращать порции острого соуса для посетителей.
берлин (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.
Совладелец ресторана Бернхард Срока прокомментировал сложившуюся на оптовом рынке ситуацию: "Недостаток подсолнечного и рапсового масел – большая проблема для ресторанного бизнеса. Это определенно будет нашей заботой в ближайшем будущем".
Еженедельный расход китайского ресторана составляет от 100 до 200 литров. Отказ от соуса чили является нетипичным для китайской кухни, поэтому приходится сокращать порции острого соуса для посетителей.
2022-05-05T12:38
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, берлин (город), ресторан, бизнес, дефицит, видео
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.
2022-05-05T12:38
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PT0M51S
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.