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"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили - РИА Новости, 05.05.2022
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"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили - РИА Новости, 05.05.2022
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.
2022-05-05T12:38
2022-05-05T12:38
видео
берлин (город)
ресторан
бизнес
дефицит
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Совладелец ресторана Бернхард Срока прокомментировал сложившуюся на оптовом рынке ситуацию: "Недостаток подсолнечного и рапсового масел – большая проблема для ресторанного бизнеса. Это определенно будет нашей заботой в ближайшем будущем".Еженедельный расход китайского ресторана составляет от 100 до 200 литров. Отказ от соуса чили является нетипичным для китайской кухни, поэтому приходится сокращать порции острого соуса для посетителей.
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"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили. Совладелец ресторана Бернхард Срока прокомментировал сложившуюся на оптовом рынке ситуацию: "Недостаток подсолнечного и рапсового масел – большая проблема для ресторанного бизнеса. Это определенно будет нашей заботой в ближайшем будущем". Еженедельный расход китайского ресторана составляет от 100 до 200 литров. Отказ от соуса чили является нетипичным для китайской кухни, поэтому приходится сокращать порции острого соуса для посетителей.
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видео, берлин (город), ресторан, бизнес, дефицит, видео
"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.
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12:38 05.05.2022
 

"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили

Читать ria.ru в
Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.
Совладелец ресторана Бернхард Срока прокомментировал сложившуюся на оптовом рынке ситуацию: "Недостаток подсолнечного и рапсового масел – большая проблема для ресторанного бизнеса. Это определенно будет нашей заботой в ближайшем будущем".
Еженедельный расход китайского ресторана составляет от 100 до 200 литров. Отказ от соуса чили является нетипичным для китайской кухни, поэтому приходится сокращать порции острого соуса для посетителей.
 
ВидеоБерлин (город)РесторанБизнесДефицит
 
 
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