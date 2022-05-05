https://ria.ru/20220505/restoran-1786970584.html

"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили

"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили - РИА Новости, 05.05.2022

"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили

Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили.

2022-05-05T12:38

2022-05-05T12:38

2022-05-05T12:38

видео

берлин (город)

ресторан

бизнес

дефицит

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Совладелец ресторана Бернхард Срока прокомментировал сложившуюся на оптовом рынке ситуацию: "Недостаток подсолнечного и рапсового масел – большая проблема для ресторанного бизнеса. Это определенно будет нашей заботой в ближайшем будущем".Еженедельный расход китайского ресторана составляет от 100 до 200 литров. Отказ от соуса чили является нетипичным для китайской кухни, поэтому приходится сокращать порции острого соуса для посетителей.

берлин (город)

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Острая" проблема: китайские рестораны в Берлине остались без соуса чили Один из популярных китайский ресторанов в Берлине "Liu Chengdu Wei Dao" столкнулся с проблемой нехватки рапсового масла для приготовления острого соуса чили. Совладелец ресторана Бернхард Срока прокомментировал сложившуюся на оптовом рынке ситуацию: "Недостаток подсолнечного и рапсового масел – большая проблема для ресторанного бизнеса. Это определенно будет нашей заботой в ближайшем будущем". Еженедельный расход китайского ресторана составляет от 100 до 200 литров. Отказ от соуса чили является нетипичным для китайской кухни, поэтому приходится сокращать порции острого соуса для посетителей. 2022-05-05T12:38 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, берлин (город), ресторан, бизнес, дефицит, видео