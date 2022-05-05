17:07 05.05.2022 (обновлено: 17:53 05.05.2022)
Токаев назначил референдум по поправкам в конституцию Казахстана на 5 июня
Токаев назначил общенациональный референдум по поправкам в конституцию на 5 июня
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН, 5 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по поправкам в конституцию, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Токаев, выступая 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил вынести вопрос изменений в конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны, на всенародный референдум.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 91 конституции Республики Казахстан и статьей 18 конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" постановляю провести 5 июня 2022 года республиканский референдум", - говорится в тексте указа, опубликованного в четверг на сайте президента.
Согласно указу, на республиканский референдум выносятся законодательные поправки в основной закон страны со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".
В документе поясняется, что выносимые на референдум поправки в конституцию Казахстана 6 мая будут опубликованы в СМИ.