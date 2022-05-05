https://ria.ru/20220505/referendum-1787049576.html

Токаев назначил референдум по поправкам в конституцию Казахстана на 5 июня

Токаев назначил референдум по поправкам в конституцию Казахстана на 5 июня - РИА Новости, 05.05.2022

Токаев назначил референдум по поправкам в конституцию Казахстана на 5 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по поправкам в конституцию, сообщила в четверг... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:07

2022-05-05T17:07

2022-05-05T17:53

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 5 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по поправкам в конституцию, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.Токаев, выступая 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил вынести вопрос изменений в конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны, на всенародный референдум."В соответствии с пунктом 1 статьи 91 конституции Республики Казахстан и статьей 18 конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" постановляю провести 5 июня 2022 года республиканский референдум", - говорится в тексте указа, опубликованного в четверг на сайте президента.Согласно указу, на республиканский референдум выносятся законодательные поправки в основной закон страны со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".В документе поясняется, что выносимые на референдум поправки в конституцию Казахстана 6 мая будут опубликованы в СМИ.

https://ria.ru/20220505/referendum-1787046135.html

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Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев