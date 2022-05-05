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YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж" - РИА Новости, 05.05.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220505/radonezh-1787075591.html
YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж"
YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж" - РИА Новости, 05.05.2022
YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж"
YouTube заблокировал трансляции канала радио "Радонеж", указав причиной блокировки "дискриминационные высказывания", сообщает радио на своём сайте. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:58
2022-05-05T18:58
медиавойны
технологии
религия
россия
youtube
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. YouTube заблокировал трансляции канала радио "Радонеж", указав причиной блокировки "дискриминационные высказывания", сообщает радио на своём сайте."YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж" из-за "нарушения правил сообщества". К сожалению, мы не сможем в ближайшее время обновлять видеоконтент нашего канала. Поскольку указанная в уведомлении YouTube причина блокировки – "дискриминационные высказывания", якобы имевшие место в программах, посвященных специальной военной операции ВС РФ, радиостанция не рассчитывает на успех апелляции к YouTube", - говорится в сообщении.Генеральный директор радиостанции Евгений Никифоров сообщил, что планирует подать жалобу в Роскомнадзор. "Мы - православное радио, мы вне политики, но YouTube заблокировал трансляции канала "Радонеж" из-за "нарушения правил сообщества", якобы имели место "дискриминационные высказывания" в программах, посвященных специальной военной операции. Мы намерены обратиться с жалобой на действия YouTube в Роскомнадзор", - сказал Никифоров.По его словам, в дни Великого поста "Радонеж" подвергался "массированной DDoS-атаке, сопоставимой с атакой на "Газпром"."Идет информационная война, приходится работать в тех условиях, которые есть. Мы вынуждены были перейти в Telegram и в социальную сеть "Вконтакте". Мы всегда деликатно высказывались по любому вопросу, и наша задача не разжигать. Это мы вообще-то должны контролировать YouTube, у нас функция такая, задача православных христиан - хранить мир", - отметил Никифоров.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, религия, россия, youtube, сша, санкции в отношении россии
18:58 05.05.2022
 
YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж"

YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж" под предлогом нарушения правил

© Радио Радонеж/FacebookЭмблема "Радио Радонеж"
Эмблема Радио Радонеж
© Радио Радонеж/Facebook
Эмблема "Радио Радонеж". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. YouTube заблокировал трансляции канала радио "Радонеж", указав причиной блокировки "дискриминационные высказывания", сообщает радио на своём сайте.
"YouTube заблокировал трансляции канала Радио "Радонеж" из-за "нарушения правил сообщества". К сожалению, мы не сможем в ближайшее время обновлять видеоконтент нашего канала. Поскольку указанная в уведомлении YouTube причина блокировки – "дискриминационные высказывания", якобы имевшие место в программах, посвященных специальной военной операции ВС РФ, радиостанция не рассчитывает на успех апелляции к YouTube", - говорится в сообщении.
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Генеральный директор радиостанции Евгений Никифоров сообщил, что планирует подать жалобу в Роскомнадзор. "Мы - православное радио, мы вне политики, но YouTube заблокировал трансляции канала "Радонеж" из-за "нарушения правил сообщества", якобы имели место "дискриминационные высказывания" в программах, посвященных специальной военной операции. Мы намерены обратиться с жалобой на действия YouTube в Роскомнадзор", - сказал Никифоров.
По его словам, в дни Великого поста "Радонеж" подвергался "массированной DDoS-атаке, сопоставимой с атакой на "Газпром".
"Идет информационная война, приходится работать в тех условиях, которые есть. Мы вынуждены были перейти в Telegram и в социальную сеть "Вконтакте". Мы всегда деликатно высказывались по любому вопросу, и наша задача не разжигать. Это мы вообще-то должны контролировать YouTube, у нас функция такая, задача православных христиан - хранить мир", - отметил Никифоров.
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На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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