https://ria.ru/20220505/putin-1787091881.html

Путин: великая победа над нацизмом занимает особое место в истории России

Путин: великая победа над нацизмом занимает особое место в истории России - РИА Новости, 05.05.2022

Путин: великая победа над нацизмом занимает особое место в истории России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Песни Победы", посвящённого 77-летию победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:24

2022-05-05T21:24

2022-05-05T21:24

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Песни Победы", посвящённого 77-летию победы в Великой Отечественной войне, отметив, что великая победа над нацизмом занимает особое место в истории страны, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Большой праздничный концерт "Песни Победы" проходит в четверг в московском "Крокус Сити Холле"."Приветствую вас на праздничном концерте, посвящённом 77-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы по праву гордимся тысячелетней историей нашей страны, в которой немало событий и достижений огромного нравственного смысла и общечеловеческого значения. И особое место здесь принадлежит Великой Победе над нацизмом. Она была одержана благодаря мужеству, воле и единству советского народа. Его сила духа и жертвенность поражала весь мир", - говорится в сообщении.Президент РФ отметил, что русский народ всегда будет помнить этот беспримерный подвиг, преклоняться перед поколением победителей, которые, не щадя себя, защитили родную землю и принесли свободу народам Европы."Наш долг – не только сохранить священную память о стойкости отцов и дедов, но и донести потомкам правду о событиях тех лет. Этой высокой цели служат концерты, где звучат песни, передающие чувства и мысли каждого, кто боролся тогда за Победу. Песни, в которых выражена безмерная благодарность и уважение к защитникам Родины", - добавляется в сообщении.Также он подчеркнул, что эти музыкальные произведения вне времени, они служат мощной объединяющей силой, вдохновляют на ратный труд, на творчество и созидание во благо России.

https://ria.ru/20220505/repetitsiya-1787006375.html

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общество, россия, европа, крокус сити холл