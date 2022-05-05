Путин: великая победа над нацизмом занимает особое место в истории России
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.
В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.
В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.
Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.
Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.
Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.
В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.
В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.
На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.
На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.
Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.
Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.
Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".
Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".
Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".
Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".
Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.
Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.
В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.
В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.
Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.
Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.
К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.
К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.
В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.
В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.
Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.
В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.
Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.
Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.
В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.
На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.
Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.
Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".
Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".
Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.
В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.
Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.
К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.
В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.
Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.