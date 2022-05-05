https://ria.ru/20220505/putin-1787015515.html

Приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена, пишет WP

Приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена, пишет WP - РИА Новости, 05.05.2022

Приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена, пишет WP

Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит американского лидера Джо Байдена в сложное положение, пишет The... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:14

2022-05-05T15:14

2022-05-05T20:28

в мире

индонезия

владимир путин

сша

большая двадцатка

джо байден

россия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит американского лидера Джо Байдена в сложное положение, пишет The Washington Post.Теперь перед ним стоит нелегкий выбор, участвовать ли в саммите G20, на котором может присутствовать Путин, или уступить одно из главных международных мероприятий России и Китаю, пишет автор.Как отмечается в статье, Байден не может себе позволить пропустить такое мероприятие в Азии, поскольку сегодня последствия пандемии до сих пор отражаются на мировой торговле, а инфляция стала общей проблемой.Издание считает, что Белый дом может сделать так, чтобы Путин и Байден редко оказывались на одной фотографии. При этом не стоит забывать, что на G20 делается групповой снимок мировых лидеров, к тому же на саммите могут быть неловкие и незапланированные встречи, резюмирует журналист.Индонезия в этом году председательствует в "Большой двадцатке". Некоторые из стран-членов, прежде всего США, требовали исключить Россию из группы из-за военной спецоперации на Украине, однако другие государства с такой постановкой вопроса не согласны. Президент Индонезии, со своей стороны, заявил о том, что Джакарта намерена объединить "Двадцатку" и выступает против раскола. Поэтому в конце апреля он, по сообщению агентства Франс Пресс, пригласил на саммит президентов России и Украины.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва будет готовиться к саммиту G20, но о деталях говорить преждевременно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220404/bayden-1781674059.html

https://ria.ru/20220429/vidodo-1786213573.html

индонезия

сша

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, индонезия, владимир путин, сша, большая двадцатка, джо байден, россия