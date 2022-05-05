https://ria.ru/20220505/putin-1787004468.html
Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ
Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ - РИА Новости, 05.05.2022
Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ
Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать идею по увеличению просветительского контента на российских телеканалах, об этом он заявил на встрече с... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:34
2022-05-05T14:34
2022-05-05T14:34
общество
владимир путин
образование
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать идею по увеличению просветительского контента на российских телеканалах, об этом он заявил на встрече с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем.В ходе встречи с главой государства в Кремле Древаль предложил, в частности, задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию и историю страны чаще появлялся на телеканалах."Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент", - сказал он."Договорились", - отреагировал Путин.Кроме этого, глава общества "Знание" предложил расширять грантовую помощь лекторам и просветителям и отметил, что участие главы государства в качестве лектора всегда дает очень сильный импульс развитию проекта.
https://ria.ru/20220505/informatsiya-1787003129.html
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общество, владимир путин, образование
Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ
Президент России Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать идею по увеличению просветительского контента на российских телеканалах, об этом он заявил на встрече с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем.
В ходе встречи с главой государства в Кремле Древаль предложил, в частности, задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию и историю страны чаще появлялся на телеканалах.
"Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент", - сказал он.
"Договорились", - отреагировал Путин.
Кроме этого, глава общества "Знание" предложил расширять грантовую помощь лекторам и просветителям и отметил, что участие главы государства в качестве лектора всегда дает очень сильный импульс развитию проекта.