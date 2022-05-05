https://ria.ru/20220505/putin-1786975321.html

Путин встретится с гендиректором общества "Знание"

Путин встретится с гендиректором общества "Знание" - РИА Новости, 05.05.2022

Путин встретится с гендиректором общества "Знание"

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:51

2022-05-05T12:51

2022-05-05T12:59

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Об этой встрече он договорился пару недель назад. Было заседание у президента наблюдательного совет АНО "Россия - страна возможностей", там среди участников был Максим Древаль, это гендиректор общества "Знание". И вот тогда, собственно, на этом набсовете, он договорился, что с Древалем они отдельно встретятся, и Древаль расскажет ему, как развивается общество "Знание" - сказал Песков журналистам.Помимо этого у президента на четверг запланирован международный телефонный разговор, добавил он.Ранее, в частности, сообщалось, что 14 апреля общество "Знание" запустило проект "Ученый говорит", в рамках которого школьники встречаются с молодыми представителями науки. Эксперты доступно и увлекательно рассказывают о важных научных идеях, исследованиях современности и об их пользе для жизни человека. В 2022 году запланировано около 3 тысяч таких выступлений.

https://ria.ru/20220504/indeksatsiya-1786815932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков