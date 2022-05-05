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Путин встретится с гендиректором общества "Знание" - РИА Новости, 05.05.2022
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Путин встретится с гендиректором общества "Знание"
Путин встретится с гендиректором общества "Знание" - РИА Новости, 05.05.2022
Путин встретится с гендиректором общества "Знание"
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:51
2022-05-05T12:59
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Об этой встрече он договорился пару недель назад. Было заседание у президента наблюдательного совет АНО "Россия - страна возможностей", там среди участников был Максим Древаль, это гендиректор общества "Знание". И вот тогда, собственно, на этом набсовете, он договорился, что с Древалем они отдельно встретятся, и Древаль расскажет ему, как развивается общество "Знание" - сказал Песков журналистам.Помимо этого у президента на четверг запланирован международный телефонный разговор, добавил он.Ранее, в частности, сообщалось, что 14 апреля общество "Знание" запустило проект "Ученый говорит", в рамках которого школьники встречаются с молодыми представителями науки. Эксперты доступно и увлекательно рассказывают о важных научных идеях, исследованиях современности и об их пользе для жизни человека. В 2022 году запланировано около 3 тысяч таких выступлений.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
12:51 05.05.2022 (обновлено: 12:59 05.05.2022)
 
Путин встретится с гендиректором общества "Знание"

Путин встретится с гендиректором общества "Знание" Древалем и проведет телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Об этой встрече он договорился пару недель назад. Было заседание у президента наблюдательного совет АНО "Россия - страна возможностей", там среди участников был Максим Древаль, это гендиректор общества "Знание". И вот тогда, собственно, на этом набсовете, он договорился, что с Древалем они отдельно встретятся, и Древаль расскажет ему, как развивается общество "Знание" - сказал Песков журналистам.
Помимо этого у президента на четверг запланирован международный телефонный разговор, добавил он.
Ранее, в частности, сообщалось, что 14 апреля общество "Знание" запустило проект "Ученый говорит", в рамках которого школьники встречаются с молодыми представителями науки. Эксперты доступно и увлекательно рассказывают о важных научных идеях, исследованиях современности и об их пользе для жизни человека. В 2022 году запланировано около 3 тысяч таких выступлений.
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