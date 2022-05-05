https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786933819.html

Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы

Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы - РИА Новости, 05.05.2022

Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы

Курортный сбор в регионах России нужно автоматизировать и включить в оплату стоимости размещения, заявил президент Общенационального союза индустрии... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:42

2022-05-05T11:42

2022-05-05T11:42

туризм

туризм

новости - туризм

гостиницы

отели

россия

краснодарский край

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759188897_0:238:2592:1696_1920x0_80_0_0_b0e0a0e5dd035ecc8c11c206798e7c97.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Курортный сбор в регионах России нужно автоматизировать и включить в оплату стоимости размещения, заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.С этой инициативой ОСИГ в ближайшие дни планирует обратиться в налоговую службу и правительство.Эксперт рассказал, что сейчас курортный сбор администрируется, начисляется и взимается отдельно. "Бывают случаи, когда гости отказываются его платить, и эта ноша падает на плечи отеля, который должен погасить долг, иначе получит штраф", — пояснил глава союза.По мнению Волкова, курортный сбор необходимо внести в административные правонарушения и начислять туристу автоматически в случае неуплаты. "Его можно было бы внести в систему штрафов наряду с платежами за неправильную парковку или нарушение правил ПДД", — пояснил он.

https://ria.ru/20220425/kalmykiya-1784708296.html

россия

краснодарский край

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, гостиницы, отели, россия, краснодарский край, анапа