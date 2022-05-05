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Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
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Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы
Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы - РИА Новости, 05.05.2022
Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы
Курортный сбор в регионах России нужно автоматизировать и включить в оплату стоимости размещения, заявил президент Общенационального союза индустрии... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:42
2022-05-05T11:42
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Курортный сбор в регионах России нужно автоматизировать и включить в оплату стоимости размещения, заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.С этой инициативой ОСИГ в ближайшие дни планирует обратиться в налоговую службу и правительство.Эксперт рассказал, что сейчас курортный сбор администрируется, начисляется и взимается отдельно. "Бывают случаи, когда гости отказываются его платить, и эта ноша падает на плечи отеля, который должен погасить долг, иначе получит штраф", — пояснил глава союза.По мнению Волкова, курортный сбор необходимо внести в административные правонарушения и начислять туристу автоматически в случае неуплаты. "Его можно было бы внести в систему штрафов наряду с платежами за неправильную парковку или нарушение правил ПДД", — пояснил он.
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туризм, новости - туризм, гостиницы, отели, россия, краснодарский край, анапа
11:42 05.05.2022
 
Эксперты предлагают включить курортный сбор в оплату гостиницы

Эксперты предлагают автоматически включать курортный сбор в оплату за отель

© Фото : Виталий КовальчукКультурный центр "Мачаненц", гостиница
Культурный центр Мачаненц, гостиница - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Виталий Ковальчук
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Курортный сбор в регионах России нужно автоматизировать и включить в оплату стоимости размещения, заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Сама процедура учета курортного сбора происходит вручную. Он не автоматизирован, поэтому мы считаем, что этот процесс нужно оцифровать, включить в оплату стоимости размещения и администрировать через ФНС",— сказал он.
С этой инициативой ОСИГ в ближайшие дни планирует обратиться в налоговую службу и правительство.
Эксперт рассказал, что сейчас курортный сбор администрируется, начисляется и взимается отдельно. "Бывают случаи, когда гости отказываются его платить, и эта ноша падает на плечи отеля, который должен погасить долг, иначе получит штраф", — пояснил глава союза.
По мнению Волкова, курортный сбор необходимо внести в административные правонарушения и начислять туристу автоматически в случае неуплаты. "Его можно было бы внести в систему штрафов наряду с платежами за неправильную парковку или нарушение правил ПДД", — пояснил он.
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