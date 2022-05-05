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Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает

Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает, Запад может спасть спокойно. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:46

2022-05-05T11:46

2022-05-05T11:59

белоруссия

в мире

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает, Запад может спасть спокойно."Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать - мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе - это абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому Запад может спать спокойно", - сказал президент в интервью Ассошиэйтед Пресс.Во вторник минобороны Белоруссии сообщило, что в белорусской армии начата внезапная проверка сил реагирования.

https://ria.ru/20220417/belorussiya-1784013450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко