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Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает
Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает, Запад может спасть спокойно. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:46
2022-05-05T11:46
2022-05-05T11:59
белоруссия
в мире
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает, Запад может спасть спокойно."Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать - мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе - это абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому Запад может спать спокойно", - сказал президент в интервью Ассошиэйтед Пресс.Во вторник минобороны Белоруссии сообщило, что в белорусской армии начата внезапная проверка сил реагирования.
https://ria.ru/20220417/belorussiya-1784013450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко
11:46 05.05.2022 (обновлено: 11:59 05.05.2022)
Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает
Лукашенко: Запад может спать спокойно из-за проверки сил реагирования белорусской армии