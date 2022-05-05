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На акции протеста в Ереване полиция задержала сына экс-начальника генштаба - РИА Новости, 05.05.2022
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На акции протеста в Ереване полиция задержала сына экс-начальника генштаба
На акции протеста в Ереване полиция задержала сына экс-начальника генштаба - РИА Новости, 05.05.2022
На акции протеста в Ереване полиция задержала сына экс-начальника генштаба
Полиция задержала в четверг в Ереване на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сына бывшего генсека ОДКБ,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:46
2022-05-05T16:33
юрий хачатуров
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Полиция задержала в четверг в Ереване на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сына бывшего генсека ОДКБ, экс-начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, сообщили в оппозиционном блоке "Армения"."Подвергнут приводу сын Юрия Хачатурова – Игорь Хачатуров", - сообщается в Telegram-канале политической силы. Там же уточняется, что Хачатуров был задержан на проспекте Мясникяна, связывающем центр Еревана с окраинами города.В полиции сообщили РИА Новости, что в четверг в Ереване были задержаны 92 участника протестов.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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Столкновения с полицией на протестных акциях в Ереване
Митингующие перекрыли улицы Еревана в ходе протестной акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Полиция дежурила на месте проведения митинга. Столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции, а также затрудненное дорожное движение попали на кадры Ruptly во вторник.
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юрий хачатуров, армения, в мире
15:46 05.05.2022 (обновлено: 16:33 05.05.2022)
 
На акции протеста в Ереване полиция задержала сына экс-начальника генштаба

В Ереване задержали сына экс-начальника генштаба Вооруженных сил Армении Хачатурова

© РИА Новости / Андрей КоцАнтиправительственные митинги в Ереване
Антиправительственные митинги в Ереване - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Антиправительственные митинги в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Полиция задержала в четверг в Ереване на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сына бывшего генсека ОДКБ, экс-начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, сообщили в оппозиционном блоке "Армения".
"Подвергнут приводу сын Юрия Хачатурова – Игорь Хачатуров", - сообщается в Telegram-канале политической силы. Там же уточняется, что Хачатуров был задержан на проспекте Мясникяна, связывающем центр Еревана с окраинами города.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 13:53
"Пашинян должен уйти": кто стоит за беспорядками в Армении
В полиции сообщили РИА Новости, что в четверг в Ереване были задержаны 92 участника протестов.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
 
Юрий ХачатуровАрменияВ мире
 
 
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