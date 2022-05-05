12:33 05.05.2022 (обновлено: 12:36 05.05.2022)
РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции
РКК "Энергия" и "Роскосмос" заключили госконтракт на эскизный проект орбитальной станции
Здание РКК "Энергия" . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и госкорпорация "Роскосмос" оформили госконтракт на тему разработки эскизного проекта космического комплекса российской орбитальной станции, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
"Головной исполнитель по заданию Заказчика (Роскосмоса – ред.) обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: "Создание космического комплекса российской орбитальной станции", - указано в документе.
В документе указано, что вестись проект будет в два этапа. Первым этапом станет анализ сценариев развёртывания и наклонения орбиты, расчёт стоимости доставки 1 килограмма грузов, развёртывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную. Вторым этапом будет непосредственная разработка эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, в том числе вопроса функционирования станции в беспилотном и пилотируемых режимах.
Сроком окончания исполнения работ в документе указано 31 марта 2024 года.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься".