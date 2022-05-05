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РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции - РИА Новости, 05.05.2022
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РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции
РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции - РИА Новости, 05.05.2022
РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и госкорпорация "Роскосмос" оформили госконтракт на тему разработки эскизного проекта космического комплекса... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:33
2022-05-05T12:36
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
роскосмос
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и госкорпорация "Роскосмос" оформили госконтракт на тему разработки эскизного проекта космического комплекса российской орбитальной станции, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок."Головной исполнитель по заданию Заказчика (Роскосмоса – ред.) обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: "Создание космического комплекса российской орбитальной станции", - указано в документе.В документе указано, что вестись проект будет в два этапа. Первым этапом станет анализ сценариев развёртывания и наклонения орбиты, расчёт стоимости доставки 1 килограмма грузов, развёртывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную. Вторым этапом будет непосредственная разработка эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, в том числе вопроса функционирования станции в беспилотном и пилотируемых режимах.Сроком окончания исполнения работ в документе указано 31 марта 2024 года.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься".
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, ркк "энергия"
12:33 05.05.2022 (обновлено: 12:36 05.05.2022)
 
РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции

РКК "Энергия" и "Роскосмос" заключили госконтракт на эскизный проект орбитальной станции

© РКК "Энергия" им. С.П. КоролеваЗдание РКК "Энергия"
Здание РКК Энергия
© РКК "Энергия" им. С.П. Королева
Здание РКК "Энергия" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и госкорпорация "Роскосмос" оформили госконтракт на тему разработки эскизного проекта космического комплекса российской орбитальной станции, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
"Головной исполнитель по заданию Заказчика (Роскосмоса – ред.) обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: "Создание космического комплекса российской орбитальной станции", - указано в документе.
В документе указано, что вестись проект будет в два этапа. Первым этапом станет анализ сценариев развёртывания и наклонения орбиты, расчёт стоимости доставки 1 килограмма грузов, развёртывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную. Вторым этапом будет непосредственная разработка эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, в том числе вопроса функционирования станции в беспилотном и пилотируемых режимах.
Сроком окончания исполнения работ в документе указано 31 марта 2024 года.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 21:30
Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияРоскосмосРКК "Энергия"
 
 
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