https://ria.ru/20220505/proekt-1786968633.html

РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции

РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции - РИА Новости, 05.05.2022

РКК "Энергия" будет разрабатывать эскизный проект орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и госкорпорация "Роскосмос" оформили госконтракт на тему разработки эскизного проекта космического комплекса... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:33

2022-05-05T12:33

2022-05-05T12:36

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

роскосмос

ркк "энергия"

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и госкорпорация "Роскосмос" оформили госконтракт на тему разработки эскизного проекта космического комплекса российской орбитальной станции, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок."Головной исполнитель по заданию Заказчика (Роскосмоса – ред.) обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: "Создание космического комплекса российской орбитальной станции", - указано в документе.В документе указано, что вестись проект будет в два этапа. Первым этапом станет анализ сценариев развёртывания и наклонения орбиты, расчёт стоимости доставки 1 килограмма грузов, развёртывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную. Вторым этапом будет непосредственная разработка эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, в том числе вопроса функционирования станции в беспилотном и пилотируемых режимах.Сроком окончания исполнения работ в документе указано 31 марта 2024 года.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься".

https://ria.ru/20220314/stantsiya-1778162889.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, ркк "энергия"