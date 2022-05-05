https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1786935654.html

В МВД Украины сожалеют, что не могут вторгнуться в Приднестровье

В МВД Украины сожалеют, что не могут вторгнуться в Приднестровье - РИА Новости, 05.05.2022

В МВД Украины сожалеют, что не могут вторгнуться в Приднестровье

Киев не может ввести войска в Приднестровье без официального разрешения Кишинева, заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:04

2022-05-05T11:04

2022-05-05T12:26

в мире

украина

приднестровская молдавская республика

тирасполь

мариуполь

россия

вадим красносельский

александр семенов (батальон "восток")

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Киев не может ввести войска в Приднестровье без официального разрешения Кишинева, заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире телеканала "Украина 24".Вместе с тем чиновник отметил, что такой вариант развития событий позволил бы киевским властям "получить обменный фонд, чтобы, в том числе, обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь".Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова занять Приднестровье, если об этом попросит молдавская сторона. В Кишиневе ответили, что намерены урегулировать этот конфликт исключительно мирным путем.В апреле в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошло три теракта — в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра рядом с поселком Маяк. В республике действует красный уровень террористической опасности.По словам президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В свою очередь, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самопровозглашенной территории.Население Приднестровья на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье фактически стало неподконтрольной территорией.На ней располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Cоюза оказалась под юрисдикцией России. Опергруппа осуществляет миротворческую деятельность и охраняет военные склады.

https://ria.ru/20220505/bespilotnik-1786921107.html

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786156852.html

украина

приднестровская молдавская республика

тирасполь

мариуполь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, приднестровская молдавская республика, тирасполь, мариуполь, россия, вадим красносельский, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мвд украины