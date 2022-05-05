11:04 05.05.2022 (обновлено: 12:26 05.05.2022)
В МВД Украины сожалеют, что не могут вторгнуться в Приднестровье
В МВД Украины сожалеют, что не могут вторгнуться в Приднестровье без разрешения Кишинева
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Киев не может ввести войска в Приднестровье без официального разрешения Кишинева, заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье <…>", — пояснил он.
Вместе с тем чиновник отметил, что такой вариант развития событий позволил бы киевским властям "получить обменный фонд, чтобы, в том числе, обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь".
Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова занять Приднестровье, если об этом попросит молдавская сторона. В Кишиневе ответили, что намерены урегулировать этот конфликт исключительно мирным путем.
В апреле в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошло три теракта — в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра рядом с поселком Маяк. В республике действует красный уровень террористической опасности.
По словам президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В свою очередь, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самопровозглашенной территории.
Население Приднестровья на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье фактически стало неподконтрольной территорией.
На ней располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Cоюза оказалась под юрисдикцией России. Опергруппа осуществляет миротворческую деятельность и охраняет военные склады.