Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220505/prichal-1787001759.html
В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве
В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве - РИА Новости, 05.05.2022
В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве
На берегу реки Невы в Кировском районе Ленинградской области, у музея "Прорыв блокады Ленинграда", открылся новый причал, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:24
2022-05-05T15:16
ленинградская область
александр дрозденко
нева (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На берегу реки Невы в Кировском районе Ленинградской области, у музея "Прорыв блокады Ленинграда", открылся новый причал, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Губернатор уточнил, что с открытием шестого по счету причала в Ленобласти завершилась программа строительства пассажирских причалов в памятных и исторических местах, которая стартовала в 2020 году."Туристические фирмы, в том числе из Петербурга, подтверждают свою заинтересованность в новых остановках метеоров и теплоходов в Ленобласти", — сказал глава Ленобласти.Александр Дрозденко напомнил, что в 2021 году открылись причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Дубровке, Выборге, у крепости "Орешек" и на острове Коневец.В свою очередь в пресс-службе областной администрации добавили, что открывшийся новый причал является уникальным объектом транспортной инфраструктуры и туристического кластера Ленинградской области. Он расположен на линии с причалами города Дубровка и острова Ореховый (музей "Крепость Орешек") и, в перспективе, будет рассматриваться судоходными компаниями в качестве пункта захода для судов, следующих из Санкт-Петербурга в Крепость Орешек.
https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784549056.html
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ae32af1fe5554fd64fc29ae44c94fce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, нева (река)
14:24 05.05.2022 (обновлено: 15:16 05.05.2022)
 

В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На берегу реки Невы в Кировском районе Ленинградской области, у музея "Прорыв блокады Ленинграда", открылся новый причал, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что с открытием шестого по счету причала в Ленобласти завершилась программа строительства пассажирских причалов в памятных и исторических местах, которая стартовала в 2020 году.
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 17:32Ленинградская область
Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству
"Туристические фирмы, в том числе из Петербурга, подтверждают свою заинтересованность в новых остановках метеоров и теплоходов в Ленобласти", — сказал глава Ленобласти.
Александр Дрозденко напомнил, что в 2021 году открылись причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Дубровке, Выборге, у крепости "Орешек" и на острове Коневец.
В свою очередь в пресс-службе областной администрации добавили, что открывшийся новый причал является уникальным объектом транспортной инфраструктуры и туристического кластера Ленинградской области. Он расположен на линии с причалами города Дубровка и острова Ореховый (музей "Крепость Орешек") и, в перспективе, будет рассматриваться судоходными компаниями в качестве пункта захода для судов, следующих из Санкт-Петербурга в Крепость Орешек.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоНева (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала