https://ria.ru/20220505/prichal-1787001759.html

В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве

В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве - РИА Новости, 05.05.2022

В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве

На берегу реки Невы в Кировском районе Ленинградской области, у музея "Прорыв блокады Ленинграда", открылся новый причал, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:24

2022-05-05T14:24

2022-05-05T15:16

ленинградская область

александр дрозденко

нева (река)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На берегу реки Невы в Кировском районе Ленинградской области, у музея "Прорыв блокады Ленинграда", открылся новый причал, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Губернатор уточнил, что с открытием шестого по счету причала в Ленобласти завершилась программа строительства пассажирских причалов в памятных и исторических местах, которая стартовала в 2020 году."Туристические фирмы, в том числе из Петербурга, подтверждают свою заинтересованность в новых остановках метеоров и теплоходов в Ленобласти", — сказал глава Ленобласти.Александр Дрозденко напомнил, что в 2021 году открылись причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Дубровке, Выборге, у крепости "Орешек" и на острове Коневец.В свою очередь в пресс-службе областной администрации добавили, что открывшийся новый причал является уникальным объектом транспортной инфраструктуры и туристического кластера Ленинградской области. Он расположен на линии с причалами города Дубровка и острова Ореховый (музей "Крепость Орешек") и, в перспективе, будет рассматриваться судоходными компаниями в качестве пункта захода для судов, следующих из Санкт-Петербурга в Крепость Орешек.

https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784549056.html

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, нева (река)