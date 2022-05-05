https://ria.ru/20220505/pomosch-1787095572.html
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.05.2022
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта поставила 17,7 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:58
2022-05-05T21:58
2022-05-05T21:58
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия с марта поставила 17,7 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 17 737 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 971 гуманитарная акция", - сказал он.По словам Мизинцева, по состоянию на 5 мая проводится семь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передадут 308,6 тонны гумпомощи.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
украина
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гуманитарной помощи