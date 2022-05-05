Рейтинг@Mail.ru
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/pomosch-1787095572.html
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.05.2022
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта поставила 17,7 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:58
2022-05-05T21:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784460495_0:100:2905:1734_1920x0_80_0_0_50355d212e84fc496048233332fedcf3.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия с марта поставила 17,7 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 17 737 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 971 гуманитарная акция", - сказал он.По словам Мизинцева, по состоянию на 5 мая проводится семь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передадут 308,6 тонны гумпомощи.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784460495_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a3120923b3983231ec44fc5e0645c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика
21:58 05.05.2022
 
Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 18 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия с марта поставила 17,7 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 17 737 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 971 гуманитарная акция", - сказал он.
По словам Мизинцева, по состоянию на 5 мая проводится семь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передадут 308,6 тонны гумпомощи.
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 08:00
"Думали, закончится быстро": что происходит на левом берегу Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала