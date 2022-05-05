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Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса
Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 05.05.2022
Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса
Свыше 80 тысяч беженцев из Украины и с Донбасса в 37 регионах России получили гуманитарную помощь Российского Красного Креста (РКК), рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:49
2022-05-05T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
гуманитарная помощь
российский красный крест
донбасс
беженцы
ростовская область
липецкая область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 80 тысяч беженцев из Украины и с Донбасса в 37 регионах России получили гуманитарную помощь Российского Красного Креста (РКК), рассказали в пресс-службе организации."Всего гуманитарную помощь получили 80 089 человек в 37 регионах страны. Большинство из них находятся в Липецкой и Ростовских областях. Только в этих регионах нам удалось помочь 26 664 людям, которые находятся как в пунктах временного размещения, так и вне их", – сказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук.Уточняется, что за все время при поддержке РКК было собрано и доставлено более тысячи тонны гуманитарной помощи, которая направлялась как в пункты временного размещения, так и в пункты выдачи гумпомощи."Мы стараемся удовлетворить не только базовые потребности людей, но и учитывать запросы, зависящие от возраста переселенцев. Так, например, в Пермском крае довольно много детей до 12 лет, и 60% от всей выданной гуманитарной помощи пришлось на них", – отметила Макарчук.Кроме того, на базе Российского Красного Креста работает единая горячая линия, позвонив на которую люди могут получить психологическую поддержку, помощь в воссоединении семейных связей, консультации по правовым и медицинским вопросам, а также узнать о возможностях получения гуманитарной помощи."За все время на нее поступило 16 748 обращений", - заключили в РКК.
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/krasnyykrest-1785480494.html
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гуманитарная помощь, российский красный крест, донбасс, беженцы, ростовская область, липецкая область, ситуация в днр и лнр, россия, украина, общество
14:49 05.05.2022 (обновлено: 16:31 05.05.2022)
 
Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса

Более 80 тысяч беженцев из Донбасса и Украины получили помощь Российского Красного Креста

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 80 тысяч беженцев из Украины и с Донбасса в 37 регионах России получили гуманитарную помощь Российского Красного Креста (РКК), рассказали в пресс-службе организации.
"Всего гуманитарную помощь получили 80 089 человек в 37 регионах страны. Большинство из них находятся в Липецкой и Ростовских областях. Только в этих регионах нам удалось помочь 26 664 людям, которые находятся как в пунктах временного размещения, так и вне их", – сказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Российский Красный Крест: призываем соблюдать нормы международного права
Уточняется, что за все время при поддержке РКК было собрано и доставлено более тысячи тонны гуманитарной помощи, которая направлялась как в пункты временного размещения, так и в пункты выдачи гумпомощи.
"Мы стараемся удовлетворить не только базовые потребности людей, но и учитывать запросы, зависящие от возраста переселенцев. Так, например, в Пермском крае довольно много детей до 12 лет, и 60% от всей выданной гуманитарной помощи пришлось на них", – отметила Макарчук.
Беженцы из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:22
Активисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного
Кроме того, на базе Российского Красного Креста работает единая горячая линия, позвонив на которую люди могут получить психологическую поддержку, помощь в воссоединении семейных связей, консультации по правовым и медицинским вопросам, а также узнать о возможностях получения гуманитарной помощи.
"За все время на нее поступило 16 748 обращений", - заключили в РКК.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

Эвакуированная жительница Мариуполя получает бесплатное питание в столовой пункта временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

Эвакуированные жители Мариуполя получают гуманитарную помощь в поселке Володарское
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

Эвакуированные жители Мариуполя перед отправкой на территорию РФ
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

Эвакуированный житель Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

Беженцы из Рубежного получают еду в лицее №2 города Старобельска
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГуманитарная помощьРоссийский Красный КрестДонбассБеженцыРостовская областьЛипецкая областьСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаОбщество
 
 
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