https://ria.ru/20220505/pomosch-1787008790.html

Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса

Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 05.05.2022

Помощь Российского Красного Креста получили 80 тысяч беженцев из Донбасса

Свыше 80 тысяч беженцев из Украины и с Донбасса в 37 регионах России получили гуманитарную помощь Российского Красного Креста (РКК), рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:49

2022-05-05T14:49

2022-05-05T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

гуманитарная помощь

российский красный крест

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 80 тысяч беженцев из Украины и с Донбасса в 37 регионах России получили гуманитарную помощь Российского Красного Креста (РКК), рассказали в пресс-службе организации."Всего гуманитарную помощь получили 80 089 человек в 37 регионах страны. Большинство из них находятся в Липецкой и Ростовских областях. Только в этих регионах нам удалось помочь 26 664 людям, которые находятся как в пунктах временного размещения, так и вне их", – сказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук.Уточняется, что за все время при поддержке РКК было собрано и доставлено более тысячи тонны гуманитарной помощи, которая направлялась как в пункты временного размещения, так и в пункты выдачи гумпомощи."Мы стараемся удовлетворить не только базовые потребности людей, но и учитывать запросы, зависящие от возраста переселенцев. Так, например, в Пермском крае довольно много детей до 12 лет, и 60% от всей выданной гуманитарной помощи пришлось на них", – отметила Макарчук.Кроме того, на базе Российского Красного Креста работает единая горячая линия, позвонив на которую люди могут получить психологическую поддержку, помощь в воссоединении семейных связей, консультации по правовым и медицинским вопросам, а также узнать о возможностях получения гуманитарной помощи."За все время на нее поступило 16 748 обращений", - заключили в РКК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/krasnyykrest-1785480494.html

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785862220.html

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Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

гуманитарная помощь, российский красный крест, донбасс, беженцы, ростовская область, липецкая область, ситуация в днр и лнр, россия, украина, общество