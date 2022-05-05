Экс-депутат Рады раскрыл замысел Польши по присоединению Украины
Экс-депутат Рады Кива: Дуда прямо сказал о намерении Польши присоединить Украину
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экс-депутат Рады Илья Кива увидел в словах польского президента Польши Анджея Дуды намек на желание включить территорию Украины в состав Польши. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины", — прокомментировал речь главы Польши Кива.
По мнению экс-парламентария, винить в уничтожении Украины и ее народа надо прежде всего "Владимира Зеленского с его труппой "95 квартала". Кива предложил привлекать и судить украинскую власть за государственную измену.
На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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