https://ria.ru/20220505/polsha-1787086115.html

Экс-депутат Рады раскрыл замысел Польши по присоединению Украины

Экс-депутат Рады раскрыл замысел Польши по присоединению Украины - РИА Новости, 05.05.2022

Экс-депутат Рады раскрыл замысел Польши по присоединению Украины

Экс-депутат Рады Илья Кива увидел в словах польского президента Польши Анджея Дуды намек на желание включить территорию Украины в состав Польши. Об этом он... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:23

2022-05-05T20:23

2022-05-05T20:23

в мире

польша

украина

анджей дуда

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экс-депутат Рады Илья Кива увидел в словах польского президента Польши Анджея Дуды намек на желание включить территорию Украины в состав Польши. Об этом он написал в Telegram-канале.Дуда, выступая в Варшаве в день национальной конституции Польши, уделил особое внимание теме отношений Варшавы и Киева. Он выразил надежду, что страны "станут братскими, между ними исчезнет граница, а поляки и украинцы будут вместе строить общее счастье и силу"."Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины", — прокомментировал речь главы Польши Кива.По мнению экс-парламентария, винить в уничтожении Украины и ее народа надо прежде всего "Владимира Зеленского с его труппой "95 квартала". Кива предложил привлекать и судить украинскую власть за государственную измену.На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html

https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html

польша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, анджей дуда