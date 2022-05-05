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Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.05.2022
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Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.05.2022
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов
Участники международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве, собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:34
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в мире
польша
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Участники международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве, собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Информирую, что мы мобилизовали 6,5 миллиарда долларов", - сказал Моравецкий.
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в мире, польша
15:34 05.05.2022 (обновлено: 15:39 05.05.2022)
 
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов

Матеуш Моравецкий: конференция доноров собрала для Украины 6,5 миллиарда долларов

© Радио Sputnik Aris OikonomouПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Радио Sputnik Aris Oikonomou
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Участники международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве, собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Информирую, что мы мобилизовали 6,5 миллиарда долларов", - сказал Моравецкий.
гуманитарная помощь. Польша - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Премьер Польши: Киев получает лишь четверть необходимой гуманитарной помощи
 
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