https://ria.ru/20220505/polsha-1787021329.html

Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов

Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.05.2022

Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов

Участники международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве, собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:34

2022-05-05T15:34

2022-05-05T15:39

в мире

польша

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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Участники международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве, собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Информирую, что мы мобилизовали 6,5 миллиарда долларов", - сказал Моравецкий.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786995659.html

польша

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в мире, польша