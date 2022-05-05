https://ria.ru/20220505/polsha-1787021329.html
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.05.2022
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов
Участники международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве, собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:34
2022-05-05T15:34
2022-05-05T15:39
в мире
польша
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Участники международной конференции доноров, которая завершается в Варшаве, собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Информирую, что мы мобилизовали 6,5 миллиарда долларов", - сказал Моравецкий.
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в мире, польша
15:34 05.05.2022 (обновлено: 15:39 05.05.2022)
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов
Матеуш Моравецкий: конференция доноров собрала для Украины 6,5 миллиарда долларов