Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину
Эксперт Евсеев: НАТО не защитит Польшу от РФ, если Варшава решит ввести войска на Украину
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Владимир Евсеев.
По его мнению, руководство восточноевропейской страны желает установить контроль над приграничными регионами бывшей советской республики, но пока не в состоянии этого сделать.
"Сейчас есть опасность (для Варшавы. — Прим. ред.), что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. <…> Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе. Россия может нанести удары ракетами "Кинжал", который нечем будет парировать. Это будет сопровождаться гибелью польских военнослужащих без всякой возможности ответить. Польша этого серьезно опасается", — сказал Евсеев.
Специалист отметил, что считает возможным ввод польских войск лишь после начала полного распада Украины, когда центральные власти в Киеве полностью утратят рычаги управления страной.
На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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