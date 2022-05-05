https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html

Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину

Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину - РИА Новости, 05.05.2022

Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину

Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T03:22

2022-05-05T03:22

2022-05-05T03:22

россия

украина

владимир евсеев

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146069/10/1460691028_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_581231d14f83835cbe17297916a58eaa.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Владимир Евсеев.По его мнению, руководство восточноевропейской страны желает установить контроль над приграничными регионами бывшей советской республики, но пока не в состоянии этого сделать.Специалист отметил, что считает возможным ввод польских войск лишь после начала полного распада Украины, когда центральные власти в Киеве полностью утратят рычаги управления страной.На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст интервью читайте на сайте "Украина.ру" >>

https://ria.ru/20220504/polsha-1786706525.html

https://ria.ru/20220505/verbovka-1786901441.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир евсеев, польша, в мире