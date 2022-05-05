Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html
Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину
Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину - РИА Новости, 05.05.2022
Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину
Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T03:22
2022-05-05T03:22
россия
украина
владимир евсеев
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146069/10/1460691028_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_581231d14f83835cbe17297916a58eaa.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Владимир Евсеев.По его мнению, руководство восточноевропейской страны желает установить контроль над приграничными регионами бывшей советской республики, но пока не в состоянии этого сделать.Специалист отметил, что считает возможным ввод польских войск лишь после начала полного распада Украины, когда центральные власти в Киеве полностью утратят рычаги управления страной.На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст интервью читайте на сайте "Украина.ру" &gt;&gt;
https://ria.ru/20220504/polsha-1786706525.html
https://ria.ru/20220505/verbovka-1786901441.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146069/10/1460691028_165:0:2836:2003_1920x0_80_0_0_5c32ce40d4cf6b4e60f8ab6439df2657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир евсеев, польша, в мире
03:22 05.05.2022
 
Эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Западную Украину

Эксперт Евсеев: НАТО не защитит Польшу от РФ, если Варшава решит ввести войска на Украину

© Flickr / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Flickr / 1GNC Münster
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Владимир Евсеев.
По его мнению, руководство восточноевропейской страны желает установить контроль над приграничными регионами бывшей советской республики, но пока не в состоянии этого сделать.

"Сейчас есть опасность (для Варшавы. — Прим. ред.), что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. <…> Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе. Россия может нанести удары ракетами "Кинжал", который нечем будет парировать. Это будет сопровождаться гибелью польских военнослужащих без всякой возможности ответить. Польша этого серьезно опасается", — сказал Евсеев.

Специалист отметил, что считает возможным ввод польских войск лишь после начала полного распада Украины, когда центральные власти в Киеве полностью утратят рычаги управления страной.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 03:46
Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше
На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст интервью читайте на сайте "Украина.ру" >>
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
03:09
Российские силовики узнали о вербовке поляков украинской разведкой
 
РоссияУкраинаВладимир ЕвсеевПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала