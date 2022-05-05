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Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2022
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https://ria.ru/20220505/polk-1786922067.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2022
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье также пройдет акция "Бессмертный полк", которая не проводилась два года из-за... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:01
2022-05-05T19:41
общество
московская область (подмосковье)
кубинка
день победы
андрей воробьев
новости подмосковья
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье также пройдет акция "Бессмертный полк", которая не проводилась два года из-за коронавируса."Подмосковье в 12 часов 9 мая также проведет это мероприятие ("Бессмертный полк" - ред.)", - сообщил Воробьев в эфире радио Sputnik.Как отметил глава области, два года акция не проводилась из-за пандемии коронавируса. Помимо акции в регионе также организованы памятные мероприятия в более чем 100 местах.При этом порядка 90 ветеранов из Московской области пойдут в День Победы на Красную площадь, уточнил Воробьев. Часть будет на центральной трибуне, а часть будет просто присутствовать.Также губернатор планирует посетить подмосковную Кубинку, чтобы повстречаться с ветеранами."В 2022 году шествие в формате онлайн также состоится, подмосковные модераторы вновь работают, приятно, что многие из них уже помогали в прошлые годы. Трансляция начнется по всей стране в День Победы в 10.00 по местному времени", - приводят слова руководителя регионального отделения "Бессмертного полка" России в Московской области, члена Общественной палаты Московской области Валерия Анисимова в пресс-службе регионального правительства.
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общество, московская область (подмосковье), кубинка, день победы, андрей воробьев, россия
10:01 05.05.2022 (обновлено: 19:41 05.05.2022)
 
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье

Губернатор Воробьев: акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье 9 мая в 12 часов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье также пройдет акция "Бессмертный полк", которая не проводилась два года из-за коронавируса.
"Подмосковье в 12 часов 9 мая также проведет это мероприятие ("Бессмертный полк" - ред.)", - сообщил Воробьев в эфире радио Sputnik.
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Как отметил глава области, два года акция не проводилась из-за пандемии коронавируса. Помимо акции в регионе также организованы памятные мероприятия в более чем 100 местах.
"Не важно, какого размера "Бессмертный полк", важно, что это пройдет в каждом городе, возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов", - добавил губернатор.
При этом порядка 90 ветеранов из Московской области пойдут в День Победы на Красную площадь, уточнил Воробьев. Часть будет на центральной трибуне, а часть будет просто присутствовать.
"У нас сегодня 1360 человек. Те, кто участвовал в боях. С каждым годом их (ветеранов) меньше становится", - уточнил Воробьев.
Также губернатор планирует посетить подмосковную Кубинку, чтобы повстречаться с ветеранами.
"В 2022 году шествие в формате онлайн также состоится, подмосковные модераторы вновь работают, приятно, что многие из них уже помогали в прошлые годы. Трансляция начнется по всей стране в День Победы в 10.00 по местному времени", - приводят слова руководителя регионального отделения "Бессмертного полка" России в Московской области, члена Общественной палаты Московской области Валерия Анисимова в пресс-службе регионального правительства.
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
14 апреля, 11:06
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)КубинкаДень ПобедыАндрей ВоробьевРоссия
 
 
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