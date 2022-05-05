https://ria.ru/20220505/polk-1786922067.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2022

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье также пройдет акция "Бессмертный полк", которая не проводилась два года из-за... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:01

2022-05-05T10:01

2022-05-05T19:41

общество

московская область (подмосковье)

кубинка

день победы

андрей воробьев

новости подмосковья

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье также пройдет акция "Бессмертный полк", которая не проводилась два года из-за коронавируса."Подмосковье в 12 часов 9 мая также проведет это мероприятие ("Бессмертный полк" - ред.)", - сообщил Воробьев в эфире радио Sputnik.Как отметил глава области, два года акция не проводилась из-за пандемии коронавируса. Помимо акции в регионе также организованы памятные мероприятия в более чем 100 местах.При этом порядка 90 ветеранов из Московской области пойдут в День Победы на Красную площадь, уточнил Воробьев. Часть будет на центральной трибуне, а часть будет просто присутствовать.Также губернатор планирует посетить подмосковную Кубинку, чтобы повстречаться с ветеранами."В 2022 году шествие в формате онлайн также состоится, подмосковные модераторы вновь работают, приятно, что многие из них уже помогали в прошлые годы. Трансляция начнется по всей стране в День Победы в 10.00 по местному времени", - приводят слова руководителя регионального отделения "Бессмертного полка" России в Московской области, члена Общественной палаты Московской области Валерия Анисимова в пресс-службе регионального правительства.

https://ria.ru/20220414/polk-1783470324.html

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), кубинка, день победы, андрей воробьев, россия