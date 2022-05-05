https://ria.ru/20220505/poligon-1787002614.html
В Оренбургском госуниверситете открылся второй киберполигон в Приволжье
В Оренбургском госуниверситете открылся второй киберполигон в Приволжье - РИА Новости, 05.05.2022
В Оренбургском госуниверситете открылся второй киберполигон в Приволжье
Второй в Приволжском федеральном округе киберполигон открылся в Оренбургском государственном университете, он позволит специалистам отрабатывать конкретные... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:28
2022-05-05T14:28
2022-05-05T14:28
россия
технологии
оренбургская область
оренбургский государственный университет
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Второй в Приволжском федеральном округе киберполигон открылся в Оренбургском государственном университете, он позволит специалистам отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона", - говорится в сообщении.По словам Чернышенко, киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов ПФО, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям. "Всего в этом году в опорных центрах Национального киберполигона пройдет более 70 киберучений. Получить практические навыки там смогут не только профильные специалисты, но и студенты", – заявил Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Уточняется, что для отработки кибератак в опорных центрах постоянно расширяется перечень отраслей. "Будет добавлен электроэнергетический, кредитно-финансовый, корпоративный и нефтегазовый сегменты, планируется запустить нефтеперерабатывающий, транспортный, металлургический, горнодобывающий и магистральные сети связи. Это позволит закрыть потребности большинства российских организаций и проводить кросс-отраслевые учения в масштабах всей страны", - говорится в сообщении.По словам замглавы Минцифры Александра Шойтова, развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". "В этом году мы открываем уже третью тренировочную площадку киберполигона для отработки практических навыков защиты от киберугроз и вторую по счету со статусом опорного центра. До 2024 года планируется увеличить количество точек присутствия Национального киберполигона в разных регионах до 15 площадок", - уточнил замглавы Минцифры.
https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html
https://ria.ru/20220421/vuzy-1784738419.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, оренбургская область, оренбургский государственный университет, дмитрий чернышенко
В Оренбургском госуниверситете открылся второй киберполигон в Приволжье
Аппарат Чернышенко сообщил об открытии киберполигона в Оренбургском госуниверситете
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Второй в Приволжском федеральном округе киберполигон открылся в Оренбургском государственном университете, он позволит специалистам отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В Оренбургском государственном университете
Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, киберучения на полигоне в Оренбургской области
позволят специалистам, в том числе из других регионов ПФО, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям. "Всего в этом году в опорных центрах Национального киберполигона пройдет более 70 киберучений. Получить практические навыки там смогут не только профильные специалисты, но и студенты", – заявил Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Уточняется, что для отработки кибератак в опорных центрах постоянно расширяется перечень отраслей. "Будет добавлен электроэнергетический, кредитно-финансовый, корпоративный и нефтегазовый сегменты, планируется запустить нефтеперерабатывающий, транспортный, металлургический, горнодобывающий и магистральные сети связи. Это позволит закрыть потребности большинства российских организаций и проводить кросс-отраслевые учения в масштабах всей страны", - говорится в сообщении.
По словам замглавы Минцифры Александра Шойтова, развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". "В этом году мы открываем уже третью тренировочную площадку киберполигона для отработки практических навыков защиты от киберугроз и вторую по счету со статусом опорного центра. До 2024 года планируется увеличить количество точек присутствия Национального киберполигона в разных регионах до 15 площадок", - уточнил замглавы Минцифры.