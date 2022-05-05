https://ria.ru/20220505/pokazaniya-1787067673.html

Украинский военнопленный дал показания по делу об убийстве мирного жителя

Украинский военнопленный дал показания по делу об убийстве мирного жителя - РИА Новости, 05.05.2022

Украинский военнопленный дал показания по делу об убийстве мирного жителя

Украинский военнопленный гранатометчик 36 бригады морской пехоты ВСУ Иван Сырица дал показания на месте преступления в Мариуполе по делу об убийстве украинским... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:17

2022-05-05T18:17

2022-05-05T20:49

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Украинский военнопленный гранатометчик 36 бригады морской пехоты ВСУ Иван Сырица дал показания на месте преступления в Мариуполе по делу об убийстве украинским замполитом Сергеем Батынским мирного жителя, передает корреспондент РИА Новости."Мы услышали шорох в здании, нам стало интересно, мы аккуратно подошли туда, зашли и увидели, как старший лейтенант Батынский стягивает мешки с люка, где были временно пленные гражданские. Как замполитроты, он должен был их допросить, говорит: "Помогите мне мешки стянуть". Мы помогали ему стянуть мешки. Он открыл люк, присел на корточки, задал пару невнятных вопросов — мы это все наблюдали — и сделал два выстрела, но была осечка", — сообщил военнопленный.После этого солдаты пришли к начальству и доложили о случившемся, затем началась стрельба.По его словам, позже он узнал, что Батынский убил одного из пленных гражданских."Утром майору Мущенко была поставлена задача найти труп мужчины. Мущенко пошел к женщине в подвал, трупа не обнаружено", — рассказал военнопленный.Ранее СК обвинил заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, старшего лейтенанта Сергея Батынского в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). По информации ведомства, в начале апреля в Мариуполе военные 36-й БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блокпоста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, "угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", а затем застрелил мужчину.Группа военных следователей доставила на территорию Завода имени Ильича в Мариуполе обвиняемого по делу об убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан украинского офицера и двух свидетелей. Сотрудники пытались найти тело убитого мирного жителя. На месте преступления были проверены свидетельские показания сослуживцев обвиняемого. При осмотре территории завода и поиска места захоронения тела были найдены останки нескольких украинских военнослужащих, погибших там в ходе активных боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный Иван Сырица дает показания российским следователям Военнопленный Иван Сырица дает показания российским следователям по делу об убийстве замполитом украинской армии Сергеем Батынским мирного жителя в Мариуполе 2022-05-05T18:17 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, вооруженные силы украины, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф)