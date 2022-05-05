https://ria.ru/20220505/pmr-1787079522.html
Армия ПМР не проводит спецмероприятий из-за террористической опасности
Армия ПМР не проводит спецмероприятий из-за террористической опасности - РИА Новости, 05.05.2022
Армия ПМР не проводит спецмероприятий из-за террористической опасности
Военное ведомство Приднестровья не проводит специальных мероприятий в связи с введенным "красным" уровнем террористической опасности, сказал РИА Новости министр РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:30
2022-05-05T19:30
2022-05-05T21:08
в мире
вадим красносельский
молдавия
тирасполь
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Военное ведомство Приднестровья не проводит специальных мероприятий в связи с введенным "красным" уровнем террористической опасности, сказал РИА Новости министр обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Обручков."В частях и подразделениях армии Приднестровья в условиях постоянной боеготовности сохраняется спокойная обстановка, проходят текущие плановые занятия по боевой подготовке, никаких специальных мероприятий не проводится", - сказал Обручков.Ранее в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами на въездах в города установлены блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, вадим красносельский, молдавия, тирасполь, украина, следственный комитет россии (ск рф)
19:30 05.05.2022 (обновлено: 21:08 05.05.2022)
Армия ПМР не проводит спецмероприятий из-за террористической опасности
Армия ПМР не проводит спецмероприятий из-за красного уровня террористической опасности
ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Военное ведомство Приднестровья не проводит специальных мероприятий в связи с введенным "красным" уровнем террористической опасности, сказал РИА Новости министр обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Обручков.
"В частях и подразделениях армии Приднестровья в условиях постоянной боеготовности сохраняется спокойная обстановка, проходят текущие плановые занятия по боевой подготовке, никаких специальных мероприятий не проводится", - сказал Обручков.
Ранее в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами на въездах в города установлены блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.