https://ria.ru/20220505/platezhi-1786983333.html
ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян
ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян - РИА Новости, 05.05.2022
ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян
Средняя сумма перевода через Систему быстрых платежей (СБП) за последние два года уменьшилась почти в 1,5 раза - это говорит о росте популярности системы для... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:10
2022-05-05T13:10
2022-05-05T16:31
экономика
россия
технологии
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Средняя сумма перевода через Систему быстрых платежей (СБП) за последние два года уменьшилась почти в 1,5 раза - это говорит о росте популярности системы для повседневных, рутинных платежей, говорится в материалах Банка России.СБП пользуется каждый третий житель нашей страны, и в прошедшем квартале в среднем один пользователь системы совершил 10 операций. Всего же по итогам квартала в системе было совершено 436 миллионов операций более чем на 2,4 триллиона рублей, подсчитал ЦБ."Самая популярная операция в СБП — переводы. Средняя сумма перевода в первом квартале 2022 года составила 5,6 тысячи рублей. За последние два года она уменьшилась почти в полтора раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов", - также сказано в материалах Центробанка.При этом также в том числе за квартал более 6 миллионов граждан оплатили через СБП порядка 16 миллионов покупок почти на 63 миллиарда рублей.СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг. К системе на данный момент подключено 210 банков, а объем операций в СБП с начала запуска и на 1 апреля текущего года превысил 8 триллионов рублей.
https://ria.ru/20220420/sbp-1784482940.html
https://ria.ru/20220330/sbpey-1780782760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, технологии, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
13:10 05.05.2022 (обновлено: 16:31 05.05.2022)
ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян
ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей для повседневных переводов