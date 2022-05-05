https://ria.ru/20220505/platezhi-1786983333.html

ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян

ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян - РИА Новости, 05.05.2022

ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян

Средняя сумма перевода через Систему быстрых платежей (СБП) за последние два года уменьшилась почти в 1,5 раза - это говорит о росте популярности системы для... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:10

2022-05-05T13:10

2022-05-05T16:31

экономика

россия

технологии

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Средняя сумма перевода через Систему быстрых платежей (СБП) за последние два года уменьшилась почти в 1,5 раза - это говорит о росте популярности системы для повседневных, рутинных платежей, говорится в материалах Банка России.СБП пользуется каждый третий житель нашей страны, и в прошедшем квартале в среднем один пользователь системы совершил 10 операций. Всего же по итогам квартала в системе было совершено 436 миллионов операций более чем на 2,4 триллиона рублей, подсчитал ЦБ."Самая популярная операция в СБП — переводы. Средняя сумма перевода в первом квартале 2022 года составила 5,6 тысячи рублей. За последние два года она уменьшилась почти в полтора раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов", - также сказано в материалах Центробанка.При этом также в том числе за квартал более 6 миллионов граждан оплатили через СБП порядка 16 миллионов покупок почти на 63 миллиарда рублей.СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг. К системе на данный момент подключено 210 банков, а объем операций в СБП с начала запуска и на 1 апреля текущего года превысил 8 триллионов рублей.

https://ria.ru/20220420/sbp-1784482940.html

https://ria.ru/20220330/sbpey-1780782760.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

экономика, россия, технологии, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)