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Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла
Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла - РИА Новости, 05.05.2022
Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла
Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:11
2022-05-05T10:11
2022-05-05T10:11
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вооруженные силы рф
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Из административного протокола следовало, что 24 апреля Алексей Подгорных демонстрировал всем окружающим плакат формата А2 с цитатой из "1984"."Подгорных вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация действий ВС РФ) КоАП РФ. Суд дело прекратил за отсутствием состава", - сообщили в пресс-службе.Суд решил, что плакат содержит антонимы и словосочетания, не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, общество, санкт-петербург
Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла
В Петербурге суд не счел плакат с цитатой Оруэлла дискредитацией действий ВС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Из административного протокола следовало, что 24 апреля Алексей Подгорных демонстрировал всем окружающим плакат формата А2 с цитатой из "1984".
"Подгорных вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация действий ВС РФ
) КоАП РФ
. Суд дело прекратил за отсутствием состава", - сообщили в пресс-службе.
Суд решил, что плакат содержит антонимы и словосочетания, не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса.