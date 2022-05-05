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Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла

Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла - РИА Новости, 05.05.2022

Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла

Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:11

2022-05-05T10:11

2022-05-05T10:11

россия

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Из административного протокола следовало, что 24 апреля Алексей Подгорных демонстрировал всем окружающим плакат формата А2 с цитатой из "1984"."Подгорных вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация действий ВС РФ) КоАП РФ. Суд дело прекратил за отсутствием состава", - сообщили в пресс-службе.Суд решил, что плакат содержит антонимы и словосочетания, не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/krasnodar-1779304801.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, общество, санкт-петербург