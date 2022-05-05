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Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла - РИА Новости, 05.05.2022
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Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла
Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла - РИА Новости, 05.05.2022
Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла
Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:11
2022-05-05T10:11
россия
вооруженные силы рф
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Из административного протокола следовало, что 24 апреля Алексей Подгорных демонстрировал всем окружающим плакат формата А2 с цитатой из "1984"."Подгорных вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация действий ВС РФ) КоАП РФ. Суд дело прекратил за отсутствием состава", - сообщили в пресс-службе.Суд решил, что плакат содержит антонимы и словосочетания, не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса.
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россия, вооруженные силы рф, общество, санкт-петербург
10:11 05.05.2022
 
Суд прекратил дело против петербуржца за плакат с цитатой Оруэлла

В Петербурге суд не счел плакат с цитатой Оруэлла дискредитацией действий ВС России

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга не счел дискредитацией действий ВС РФ плакат с цитатой из романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Из административного протокола следовало, что 24 апреля Алексей Подгорных демонстрировал всем окружающим плакат формата А2 с цитатой из "1984".
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"Подгорных вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация действий ВС РФ) КоАП РФ. Суд дело прекратил за отсутствием состава", - сообщили в пресс-службе.
Суд решил, что плакат содержит антонимы и словосочетания, не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса.
 
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