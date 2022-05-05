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Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2022
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Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2022
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:14
2022-05-05T20:53
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле.Путин и Беннет уделили особое внимание гуманитарным аспектам, в частности эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президент подчеркнул, что российские военные по-прежнему готовы обеспечить безопасный выход для гражданских лиц."Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", — отмечается в заявлении.Стороны также подчеркнули особое значение даты 9 Мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв холокоста, и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений. Беннет отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире
18:14 05.05.2022 (обновлено: 20:53 05.05.2022)
 
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Президент Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом эвакуацию гражданских с "Азовстали"

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле.
Путин и Беннет уделили особое внимание гуманитарным аспектам, в частности эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президент подчеркнул, что российские военные по-прежнему готовы обеспечить безопасный выход для гражданских лиц.
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"Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", — отмечается в заявлении.
Стороны также подчеркнули особое значение даты 9 Мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв холокоста, и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений. Беннет отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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