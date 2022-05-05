https://ria.ru/20220505/peregovory-1787067044.html

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2022

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:14

2022-05-05T18:14

2022-05-05T20:53

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле.Путин и Беннет уделили особое внимание гуманитарным аспектам, в частности эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президент подчеркнул, что российские военные по-прежнему готовы обеспечить безопасный выход для гражданских лиц."Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", — отмечается в заявлении.Стороны также подчеркнули особое значение даты 9 Мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв холокоста, и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений. Беннет отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

https://ria.ru/20220505/srednevekove-1787067470.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире