https://ria.ru/20220505/peregovory-1787067044.html
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2022
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:14
2022-05-05T18:14
2022-05-05T20:53
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле.Путин и Беннет уделили особое внимание гуманитарным аспектам, в частности эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президент подчеркнул, что российские военные по-прежнему готовы обеспечить безопасный выход для гражданских лиц."Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", — отмечается в заявлении.Стороны также подчеркнули особое значение даты 9 Мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв холокоста, и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений. Беннет отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
https://ria.ru/20220505/srednevekove-1787067470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
18:14 05.05.2022 (обновлено: 20:53 05.05.2022)
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Президент Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом эвакуацию гражданских с "Азовстали"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Беннетом, они обсуждали ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщили в Кремле.
Путин и Беннет уделили особое внимание гуманитарным аспектам, в частности эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президент подчеркнул, что российские военные по-прежнему готовы обеспечить безопасный выход для гражданских лиц.
"Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", — отмечается в заявлении.
Стороны также подчеркнули особое значение даты 9 Мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв холокоста, и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений. Беннет отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.