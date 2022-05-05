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Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/peregovory-1786960042.html
Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой
Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:14
2022-05-05T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией."Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, - почему Украина не заинтересована в этих переговорах?" - заявил Лукашенко в интервью Ассошиэйтед Пресс. Президент также заявил, что Украина "провоцирует Россию".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786895046.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
12:14 05.05.2022
 
Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой

Президент Белоруссии Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.
"Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, - почему Украина не заинтересована в этих переговорах?" - заявил Лукашенко в интервью Ассошиэйтед Пресс. Президент также заявил, что Украина "провоцирует Россию".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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