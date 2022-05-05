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Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/pentagon-1787097925.html
Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России
Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России - РИА Новости, 05.05.2022
Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России
США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил на брифинге в четверг представитель министерства обороны США Джон РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:22
2022-05-05T22:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
министерство обороны сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил на брифинге в четверг представитель министерства обороны США Джон Кирби.По словам представителя Пентагона, между тем, "США предоставляют разведданные о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну"."Украинцы, откровенно говоря, имеют гораздо больше информации, чем мы. Это их страна и они способны собирать данные самостоятельно", - сказал представитель Пентагона. По его словам, украинские военные "компилируют информацию, которую предоставляют США и другие партнеры, с собственными разведданными на местах".Как сообщила New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.
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в мире, сша, украина, россия, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр
22:22 05.05.2022 (обновлено: 22:27 05.05.2022)
 
Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России

Пентагон отрицает передачу Украине информации о местонахождении командиров ВС России

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил на брифинге в четверг представитель министерства обороны США Джон Кирби.
"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определении целей украинскими военными", - сказал представитель оборонного ведомства США, комментируя публикацию New York Times о том, что США предоставляли Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации на Украине.
По словам представителя Пентагона, между тем, "США предоставляют разведданные о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну".
"Украинцы, откровенно говоря, имеют гораздо больше информации, чем мы. Это их страна и они способны собирать данные самостоятельно", - сказал представитель Пентагона. По его словам, украинские военные "компилируют информацию, которую предоставляют США и другие партнеры, с собственными разведданными на местах".
Как сообщила New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.
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