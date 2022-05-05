https://ria.ru/20220505/pentagon-1787097925.html

Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России

Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России - РИА Новости, 05.05.2022

Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России

США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил на брифинге в четверг представитель министерства обороны США Джон РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:22

2022-05-05T22:22

2022-05-05T22:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил на брифинге в четверг представитель министерства обороны США Джон Кирби.По словам представителя Пентагона, между тем, "США предоставляют разведданные о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну"."Украинцы, откровенно говоря, имеют гораздо больше информации, чем мы. Это их страна и они способны собирать данные самостоятельно", - сказал представитель Пентагона. По его словам, украинские военные "компилируют информацию, которую предоставляют США и другие партнеры, с собственными разведданными на местах".Как сообщила New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина, россия, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр